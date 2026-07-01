Julio Velarde, presidente del banco central de Perú: “La parte monetaria está fuerte, pero un fisco débil es una amenaza”

La autoridad destacó que en el país se haya formado "un consenso” sobre la importancia de mantener la estabilidad de precios, aunque indicó que en el Congreso se ha estado “olvidando”.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió este miércoles sobre el manejo de las finanzas públicas en los años recientes, apuntando a la responsabilidad del Gobierno y el Congreso de la República.

Consultado sobre el actual panorama institucional, en medio de la transición política que llevará a Keiko Fujimorí a la presidencia a partir del 28 de julio, Velarde valoró la política monetaria aplicada, pero mostró reparos frente al ámbito fiscal.

“La parte monetaria está fuerte, pero un fisco débil es una amenaza, no inminente, pero debilita a futuro (a la economía)”, indicó en un episodio de Modo UP, un pódcast de la Universidad del Pacífico.

En primera instancia, el funcionario destacó que en el Perú se haya formado un “consenso” sobre la importancia de mantener la estabilidad de precios y la institucionalidad que se requiere en el BCRP al respecto.

“Hay cierto consenso, que felizmente todavía se mantiene, sobre lo que se puede generar por la hiperinflación. Ese consenso te asegura varios años, al menos, de que haya una presión. Un consenso social en la prensa y la población que apoye que haya estabilidad”, comentó.

"La gente no recuerda, pero la hiperinflación fue horrible. En las pensiones, uno ganaba US$ 30,000 y luego tenía US$ 1. La capacidad de producción también se afectó. En la década de 1980 se tuvo tres años de caídas de 10%. Hubo un empobrecimiento tremendo de la población”, complementó. Sin embargo, lamentó que esto se esté “olvidando”.

A reglón seguido apuntó al rol que ha tenido el poder legislativo y el impulso de leyes.

“Hemos visto un Congreso que presta menos atención al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); un Parlamento que está autorizando normas casi irresponsables; un gasto corriente creciendo fuertemente”, analizó.

Este severo deterioro se ha mitigado porque hoy se tiene ingresos fiscales excepcionales, a partir de altos precios de los metales, anotó Velarde.

“Ha crecido es el gasto corriente, pero el déficit no lo ha hecho al mismo ritmo por dos factores: el fuerte ingreso fiscal por altos precios y la inversión pública que ha caído. El gasto corriente se ha ‘comido’ el espacio de la inversión pública”, mencionó.