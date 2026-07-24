Miami supera a Nueva York en ventas de viviendas de ultralujo por migración de grandes fortunas

El mercado inmobiliario de casas de más de US$ 30 millones está por batir récords en la ciudad de Florida, que ha captado el interés de familias adineradas que buscan mejores condiciones tributarias, entre ellas la del CEO de Meta, Mark Zukerberg, y de los cofundador de Google, Larry Page y Sergey Brin.

El mercado inmobiliario de ultralujo de Miami está encaminado a romper récords en 2026, al superar las ventas de Nueva York y la Bay Area de San Francisco, mientras las grandes fortunas continúan migrando hacia estados con impuestos más bajos.

En los primeros seis meses del año, se concretaron 24 ventas de departamentos y viviendas unifamiliares por más de US$ 30 millones en el condado de Miami-Dade, la mayoría de ellas pagadas en efectivo, según la firma de datos inmobiliarios Analytics Miami. La cifra casi duplica la registrada en el mismo período del año pasado y sitúa al mercado en camino de superar el récord de 2025, de 33 operaciones en ese rango de precios.

La ciudad, que en 2019 registró solo dos ventas por más de US$ 30 millones, se convirtió durante la pandemia en uno de los principales destinos para personas adineradas provenientes de Nueva York y otras ciudades del noreste. Aunque el área metropolitana de Miami es ahora más cara que el Gran Nueva York, sigue atrayendo a personas de altísimo patrimonio que buscan alejarse de las políticas de mayores impuestos a los ricos aplicadas en algunas ciudades y estados.

“Las personas están reconociendo que en sus anteriores lugares de residencia están aumentando las políticas perjudiciales para su patrimonio y sus negocios”, dijo Ana Bozovic, fundadora de Analytics Miami.

El cambio también se siente en Nueva York, que durante mucho tiempo fue un mercado de activos trofeo donde la élite mundial ha colocado su dinero. A comienzos de este mes entró en vigor un impuesto a las residencias secundarias, lo que llevó a algunos compradores de viviendas de lujo a pausar sus búsquedas, según corredores.

Este año, Miami ha cerrado más operaciones de viviendas por sobre US$ 30 millones que Nueva York, que registró solo 17 ventas de ese tipo durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe del mercado de lujo de Olshan Realty.

Pero no son los ultrarricos de Nueva York quienes están impulsando el auge de Miami, dijo Dina Goldentayer, agente de Douglas Elliman, quien ayudó a cerrar una operación por US$ 32,5 millones por una mansión frente al mar en Golden Beach, con seis dormitorios y 10 baños.

La verdadera aceleración ha sido impulsada por residentes adinerados de California que buscan un plan de respaldo ante la propuesta estatal de un impuesto a los multimillonarios. La iniciativa contempla un gravamen único de 5% y será sometida a votación en noviembre.

El grupo incluye a los multimillonarios Larry Page, Sergey Brin y Mark Zuckerberg, quienes compraron propiedades en Miami dentro de un período de 60 días este año.

Brin adquirió en marzo una mansión frente al mar en la ultraexclusiva Allison Island por US$ 51 millones. La propiedad, anteriormente perteneciente al ejecutivo de LVMH Michael Burke, incluye un extenso complejo junto al agua, con piscina y muelle, según muestran los registros públicos.

La demanda también se está reflejando en guerras de ofertas y cierres al precio total solicitado. Con una oferta limitada de viviendas de lujo disponibles, los corredores sostienen que el mercado seguirá en auge, aunque, dado que los compradores ultrarricos suelen tener cinco o seis viviendas, aún está por verse si Florida se convertirá en su residencia principal.

“Este nivel de riqueza tecnológica está en otra estratósfera”, dijo Goldentayer. “Ahora hay actores de una élite extraordinaria”.