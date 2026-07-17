Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Resiliencia en construcción: cómo el Golfo redibuja sus rutas para reducir la dependencia de Ormuz

Una nueva generación de oleoductos, puertos y corredores logísticos busca ampliar las alternativas comerciales. Según Goldman Sachs, hacia fines de 2028, la capacidad para sacar crudo sin pasar por la vía marítima entrampada en la guerra superaría los 14 millones de barriles diarios.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Francisca Guerrero
<p>Resiliencia en construcción: cómo el Golfo redibuja sus rutas para reducir la dependencia de Ormuz</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Gabriela Luksic y la compra de La Cartuja de sevilla: “Es una marca que puede conectar fuera de España, incluido Chile”
2
Mercados

El lento repliegue de la tarjeta bip! y cómo la apertura a nuevos medios de pago pone fin a su hegemonía
3
BrandCorner

Del liderazgo de unos pocos al impulso de muchos
4
Mundial de Fútbol

España vence a Argentina en la final del Mundial 2026 y embolsa un premio récord de US$ 50 millones
5
DF MAS

El silencioso trabajo del ingeniero y emprendedor Guillermo Rolando en Ucrania
6
Economía y Política

Subsecretario Pavez y respuesta del gobierno a la emergencia: "Aquí no ha habido improvisación"
7
Economía y Política

Gobierno anuncia prórroga del pago de impuestos para empresas de las comunas más afectadas por el sistema frontal
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete