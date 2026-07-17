Resiliencia en construcción: cómo el Golfo redibuja sus rutas para reducir la dependencia de Ormuz

Una nueva generación de oleoductos, puertos y corredores logísticos busca ampliar las alternativas comerciales. Según Goldman Sachs, hacia fines de 2028, la capacidad para sacar crudo sin pasar por la vía marítima entrampada en la guerra superaría los 14 millones de barriles diarios.

Una nueva generación de infraestructura estratégica comienza a transformar el Golfo Pérsico. Oleoductos, puertos y corredores logísticos impulsados por gobiernos y grandes compañías buscan reducir la exposición de la región al estrecho de Ormuz, cuya vulnerabilidad ha quedado en evidencia con la guerra entre Irán y Estados Unidos y las agresiones que continúan afectando la navegación comercial.

Aunque el Joint Maritime Information Center (JMIC) señala que el estrecho permanece abierto, mantiene para la región un nivel de riesgo “Moderado” debido a las amenazas persistentes para el tránsito marítimo.

Sin embargo, la capacidad de responder a ese escenario no es uniforme. “Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tienen mayores probabilidades de éxito que otros países, dado que se encuentran en los márgenes del estrecho de Ormuz”, sostiene a DF el académico de la Universidad Johns Hopkins, Paul Sullivan. En cambio, advierte que Qatar dispone de menos opciones e Irak solo podrá desarrollar nuevas salidas si logra acuerdos políticos con sus vecinos.

Pese a esas diferencias, la dirección del cambio es clara. Goldman Sachs estima que, bajo su escenario base, la capacidad total para exportar crudo del Golfo sin depender del estrecho de Ormuz superará los 14 millones de barriles diarios hacia fines de 2028, frente a unos 6,7 millones actuales. Ello permitiría que más del 60% de las exportaciones previas al conflicto pudiera salir por rutas alternativas, porcentaje que podría elevarse hasta 75% si los proyectos avanzan más rápido de lo previsto.

Tres estrategias

La estrategia se articula en tres frentes: ampliar la red de oleoductos, expandir la capacidad portuaria fuera del Golfo Pérsico y desarrollar corredores terrestres hacia el Mediterráneo, el Mar Rojo y Europa.

EAU lidera el frente portuario. DP World negocia la construcción de un puerto multipropósito y una terminal de contenedores en Fujairah, sobre el Golfo de Omán. La apuesta marca un giro para un país cuya plataforma logística se consolidó durante décadas en torno a Jebel Ali, su principal puerto en el Golfo Pérsico. Durante el cierre de Ormuz, el tráfico por ese terminal cayó entre 90% y 95%, impulsando el desvío de carga hacia Fujairah y Khor Fakkan. En este último, Gulftainer lidera una expansión con una inversión de US$ 2.000 millones

En tanto, la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) desarrolla la segunda línea del oleoducto Habshan-Fujairah, que permitirá aumentar el volumen de crudo exportado directamente desde la costa oriental de EAU, evitando el paso por Ormuz. La apuesta combina infraestructura marítima y energética para consolidar un corredor logístico alternativo sobre el Golfo de Omán.

En Irak, la estrategia apunta en dirección opuesta: abrir una salida hacia el Mediterráneo. El proyecto que concentra mayor atención es la rehabilitación del histórico oleoducto Kirkuk-Baniyas, cerrado desde hace más de dos décadas. De acuerdo con el Financial Times, Chevron mantiene conversaciones avanzadas con Bagdad para integrar un consorcio junto a TI Capital y el grupo sirio-catarí Al-Khayyat, con el objetivo de reconstruir esa red e incorporar una segunda línea que transporte crudo desde el sur de Irak hasta la costa siria.

En paralelo, se analiza un segundo trazado desde Basora hasta Haditha, desde donde podrían derivarse ramales hacia Siria, Turquía o Jordania. La estatal Basra Oil Company ya encargó a la firma estadounidense de ingeniería KBR los estudios de factibilidad para esas alternativas, mientras la administración de Donald Trump respalda las conversaciones, de las que también participan TotalEnergies y UCC Holding.

El tercer eje corresponde a la conectividad terrestre. Irak impulsa el Development Road, un corredor multimodal destinado a enlazar el Golfo con Turquía y Europa mediante carreteras, ferrocarriles y puertos secos.

A nivel regional, el GCC Railway busca integrar las seis economías del Consejo de Cooperación del Golfo mediante una red ferroviaria de más de 2.000 kilómetros, mientras el Hafeet Rail unirá EAU con el puerto omaní de Sohar.

Arabia Saudita, por su parte, continúa ampliando la capacidad del sistema Petroline, que conecta los campos petroleros del este con terminales sobre el Mar Rojo y constituye hoy la principal alternativa regional para evitar Ormuz

Más allá de la ingeniería, el éxito de estos proyectos dependerá de la estabilidad y la cooperación regional. Como advierte Paul Sullivan, “los proyectos para construir más instalaciones portuarias, carreteras y nodos o sistemas de transporte energético podrían resultar eficaces si la energía pudiera trasladarse sin los riesgos asociados a Ormuz, Irán y sus zonas aledañas”. Pero añade que “la mejor solución para mitigar los riesgos energéticos asociados a los estrechos radica en la cooperación entre estos países”.