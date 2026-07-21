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Donald Trump prepara su ofensiva arancelaria a decenas de países por trabajo forzoso antes que expiren los gravámenes del 10% este viernes

Los aranceles que podrían anunciarse esta semana oscilarán entre el 10% y el 12,5% y se aplicarán a 60 países; estas medidas fueron propuestas inicialmente por funcionarios comerciales estadounidenses en junio.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 06:11 hrs.

Guerra Comercial Trump aranceles Estados Unidos Comercio global
<p>Asesores han advertido a Trump que no conviene arriesgarse a sufrir las sacudidas económicas propias de su guerra comercial inicial justo antes de las elecciones de mitad de mandato. (Foto: Reuters)</p>

Asesores han advertido a Trump que no conviene arriesgarse a sufrir las sacudidas económicas propias de su guerra comercial inicial justo antes de las elecciones de mitad de mandato. (Foto: Reuters)

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