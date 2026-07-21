Donald Trump prepara su ofensiva arancelaria a decenas de países por trabajo forzoso antes que expiren los gravámenes del 10% este viernes

Asesores han advertido a Trump que no conviene arriesgarse a sufrir las sacudidas económicas propias de su guerra comercial inicial justo antes de las elecciones de mitad de mandato. (Foto: Reuters)

Los aranceles que podrían anunciarse esta semana oscilarán entre el 10% y el 12,5% y se aplicarán a 60 países; estas medidas fueron propuestas inicialmente por funcionarios comerciales estadounidenses en junio.

Donald Trump se dispone a imponer nuevos aranceles a decenas de países esta misma semana, a pesar de que sus asesores le advierten que no conviene arriesgarse a sufrir las sacudidas económicas propias de su guerra comercial inicial justo antes de las elecciones de mitad de mandato.

Funcionarios estadounidenses han preparado diversas opciones para que Trump pueda aplicar nuevos aranceles a decenas de países, dado que los aranceles globales del 10% impuestos por el presidente expiran a finales de esta semana, según personas al tanto de los planes.

El lunes, Trump anunció aranceles del 50% a los productos canadienses —tras haber gravado previamente las importaciones brasileñas con una tasa del 25%—, lo que pone de manifiesto su persistente obsesión por utilizar los aranceles contra sus socios comerciales.

Estas nuevas medidas arancelarias surgen después de que, a principios de año, el Tribunal Supremo anulara los gravámenes recíprocos que se habían establecido tras el anuncio de Trump del "día de la liberación" en abril de 2025.

Washington adoptó un régimen arancelario del 10% a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de febrero, pero dichas medidas vencen este viernes. El nuevo conjunto de aranceles se implementaría tras una investigación sobre prácticas de trabajo forzoso, lo que permitiría a Trump eludir el uso de las facultades de emergencia que el Tribunal Supremo había invalidado.

Si bien se prevé que los nuevos aranceles inmediatos sean equiparables a los del 10% ya vigentes, la administración también trabaja en otras investigaciones que podrían otorgarle la autoridad legal para proponer tasas más elevadas.

Entre bastidores, altos funcionarios han aconsejado al presidente que mantenga la estabilidad con sus socios comerciales y respete los acuerdos alcanzados por Washington para reducir los aranceles en 2025, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Guerra comercial y escalada bélica en Medio Oriente

El intento de Trump de reactivar su guerra comercial se produce en un momento de creciente hostilidad entre Estados Unidos e Irán, situación que ha convulsionado los mercados energéticos mundiales y amenaza con derivar en un conflicto regional.

Esta guerra ha perjudicado la economía de los ciudadanos estadounidenses de a pie, elevando de nuevo el precio de la gasolina por encima de los US$ 4 por galón esta semana y amenazando con avivar la frustración de los votantes ante el elevado costo de la vida.

Una encuesta realizada por Focaldata para el Financial Times a principios de este mes reveló que más de dos tercios de los votantes desaprobaban la gestión de Trump respecto al costo de la vida.

"Creo que el clima político y la preocupación por la asequibilidad influyen enormemente en los tipos arancelarios, ya que limitan la capacidad de Trump para intensificar las medidas", afirmó Michael Smart, director gerente de Rock Creek Global Advisors, una consultora con sede en Washington.

Las autoridades estadounidenses han suavizado muchos de los aranceles más agresivos propuestos inicialmente por Trump, concediendo amplias exenciones para bienes de consumo esenciales —como la carne de vacuno y el café— y flexibilizando algunos gravámenes sobre productos fabricados con acero y aluminio.

Tras dos investigaciones comerciales recientes sobre minerales críticos y piezas de aviones, los funcionarios recomendaron a Washington negociar con sus socios comerciales en lugar de impulsar la imposición de aranceles.

"Esto no significa que hayamos dejado atrás la posibilidad de nuevas subidas de aranceles", señaló Wendy Cutler, exfuncionaria de comercio de EEUU y actual vicepresidenta sénior del Asia Society Policy Institute. "Pero sí sugiere que ahora es necesario adoptar un enfoque más cauteloso, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato".

La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron a una solicitud de comentarios.

Prácticas de trabajo forzoso

Los aranceles que podrían anunciarse esta semana oscilarán entre el 10% y el 12,5% y se aplicarán a 60 países debido a prácticas de trabajo forzoso; estas medidas fueron propuestas inicialmente por funcionarios comerciales estadounidenses en junio.

Estados Unidos inició la investigación —llevada a cabo en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974— en marzo, junto con otra sobre el exceso de capacidad manufacturera, y ha celebrado audiencias públicas sobre sus propuestas. Esa segunda investigación abarca a la UE, China, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India.

El nuevo enfoque para imponer aranceles pone de relieve cómo la administración debe recurrir a un conjunto heterogéneo de leyes de carácter más procedimental para aplicar gravámenes elevados, en lugar de poder imponer aranceles masivos a los países casi de inmediato mediante poderes presidenciales de emergencia.