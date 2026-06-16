Dueña de KFC y Taco Bell vende Pizza Hut por US$ 2.700 millones a firma de capital privado
La cadena de pizzerías ha venido lastrando el negocio de Yummy Brands, en línea con el desempeño del sector y empresas como Domino's y Papa John's.
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Yum Brands planea desprenderse de Pizza Hut en dos acuerdos por valor de US$ 2.700 millones, con la esperanza de poder centrar sus esfuerzos en sus negocios de mayor crecimiento, KFC y Taco Bell.
La firma de capital privado LongRange Capital llegó a un acuerdo con Yum por US$ 1.500 millones para adquirir Pizza Hut, excluyendo las operaciones de la marca en China continental. LongRange posee una cartera diversificada de otras empresas, entre ellas la cadena de gimnasios 24 Hour Fitness, una empresa de servicios funerarios y un fabricante de diamantes sintéticos para la minería.
Yum China, que se escindió de la empresa principal en 2016, comprará la filial china de la cadena de pizzerías por US$ 1.200 millones.
Esta venta se suma a una serie de importantes acuerdos en el sector de la alimentación y la restauración que se produjo el año pasado, entre los que destacan la adquisición por parte de Ferrero del fabricante de Corn Flakes, WK Kellogg, por US$ 3.100 millones, y la fusión del grupo de especias McCormick con la división de alimentación de Unilever por US$ 66.000 millones. En marzo, el mayorista estadounidense de alimentos Sysco anunció un acuerdo de US$ 29.100 millones por su rival Jetro Restaurant Depot, que está a la espera de la aprobación regulatoria.
Pizza Hut ha lastrado los resultados de Yum durante varios años. El confinamiento de los consumidores impulsó el consumo de pizza durante la pandemia de Covid-19, pero las cadenas tuvieron dificultades para mantener ese rendimiento: las acciones de grupos rivales más especializados, como Domino's Pizza y Papa John's, no han logrado recuperar los máximos alcanzados a finales de 2021.
Yum puso en marcha una revisión estratégica de Pizza Hut el pasado mes de noviembre, y su director ejecutivo, Chris Turner, afirmó en aquel momento que creía que "un enfoque diferente, que incluyera, entre otras cosas, la venta del negocio, permitiría a Pizza Hut desarrollar todo su potencial".
La compañía anunció en febrero que cerraría cientos de locales de Pizza Hut con bajo rendimiento.
Las otras marcas principales de Yum, KFC y Taco Bell, se mantuvieron fuertes. Excluyendo Pizza Hut, el beneficio operativo principal de Yum creció un 10% el año pasado, y la marca representó menos del 10% del beneficio operativo total del grupo.
La venta de Pizza Hut permitiría a Yum ser una empresa más "enfocada" y generar valor para los accionistas, dijo Turner en un comunicado este martes.
Yum China afirmó que la adquisición de las operaciones chinas de Pizza Hut sería "transformadora" y contribuiría de inmediato al beneficio neto este año, aumentando a un porcentaje de un solo dígito medio en 2027 y 2028.
Con esta adquisición, Yum China dejará de pagar derechos de licencia por el uso de la marca Pizza Hut. La compañía planea aumentar su presencia de restaurantes Pizza Hut en China continental en casi un 50 % para 2028.
China fue durante mucho tiempo un punto brillante para la marca, que atraviesa dificultades. Las ventas de Pizza Hut en China, que representan alrededor del 19% de las ventas totales de la marca, que crecieron de manera constante, mientras que las de Pizza Hut en Estados Unidos disminuyó durante cinco trimestres consecutivos.
Yum indicó que prevé que ambas transacciones se cierren en el tercer trimestre de 2026, sujetas a la aprobación regulatoria.
Las acciones de Yum Brands cerraron con una subida del 2% en Nueva York este martes. Las acciones de Yum China, que cotiza en las bolsas de Hong Kong y Nueva York, cayeron un 1,4% en Wall Street.
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