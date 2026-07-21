Trump amenaza con atacar instalación nuclear iraní, mientras el petróleo se dispara

Goldman Sachs advierte que el petróleo podría dispararse hasta los US$ 120 por barril si el estrecho de Ormuz sigue "interrumpido".

Donald Trump amenazó con una nueva escalada de su guerra en Irán, advirtiendo que Estados Unidos lanzará pronto un ataque contra una instalación nuclear iraní fuertemente fortificada en un momento en que los precios del petróleo están subiendo rápidamente.

La amenaza del Presidente se produce en medio de un recrudecimiento del conflicto de casi cinco meses entre Washington y Teherán, después de que el ejército estadounidense completara su décima noche consecutiva de bombardeos y cuando el petróleo alcanzó los US$ 91 por barril.

Trump declaró este martes a los periodistas que creía que Irán "podría haber" trasladado componentes cruciales para la construcción de un arma nuclear a una instalación nuclear enterrada a gran profundidad bajo Kolang Gazla, conocida como la Montaña de la Picota, en el centro de Irán.

"Atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", dijo en el Despacho Oval durante una reunión con el Presidente del Líbano, Joseph Aoun.

Ataques en Ormuz

La promesa de Trump de emprender nuevas acciones militares llega en un momento de creciente ansiedad entre los operadores de petróleo, ya que el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz se redujo drásticamente en los últimos días y las reservas mundiales disminuyeron a niveles críticamente bajos.

Al menos siete barcos fueron alcanzados en el estrecho desde que se rompió el alto el fuego, y Irán atacó a las embarcaciones que intentaban transitar por la vía marítima que bordea la costa omaní, la cual está protegida en gran medida por la cobertura aérea estadounidense.

De los 15 cruces registrados este lunes por la empresa de inteligencia marítima Windward, todos menos dos navegaron a través del estrecho por una ruta establecida por Irán, sobre la cual ejerce control sobre el tráfico.

Los otros dos buques que utilizaban la ruta omaní —petroleros operados por la empresa griega Dynacom— fueron alcanzados por misiles iraníes.

El crudo Brent, la referencia internacional, subió un 2,4% este martes, hasta los US$ 91,34 el barril, lo que supone un alza del 25% en julio.

Goldman Sachs advirtió a última hora de este lunes que el precio del Brent podría dispararse hasta los US$ 120 si el estrecho de Ormuz, que transportaba una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra, seguía "interrumpido" durante el cuarto trimestre de este año.

La Agencia Internacional de Energía también declaró este martes que "no hay lugar para la complacencia en materia de seguridad petrolera en medio de la escalada de hostilidades y la continua disminución de las reservas comerciales disponibles".

Trump minimiza el poder nuclear iraní

Trump afirmó repetidamente haber "erradicado" el programa nuclear de Irán durante la ofensiva de 12 días llevada a cabo por Estados Unidos e Israel en junio de 2025, que tuvo como objetivo sitios como Natanz y Fordow.

Pero ninguno de los ejércitos atacó la instalación subterránea de túneles fuertemente fortificada que se estaba construyendo en Pickaxe Mountain.

La instalación, situada a pocos kilómetros al sur de Natanz, es un objetivo más difícil de alcanzar que Fordow porque está a mayor profundidad y mejor protegida. Además, no está tan bien cartografiada como Fordow.

Pickaxe tiene al menos cuatro túneles, en comparación con los dos de Fordow, lo que dificulta bombardear las entradas para sellarlas. Su profundidad también podría hacerlas inaccesibles para las bombas antibúnker estadounidenses de 13.600 kg, que se utilizaron contra Fordow en ataques el año pasado.

La semana pasada, Trump amenazó con "eliminar" el sitio web durante una entrevista con el presentador de podcasts conservador Hugh Hewitt.

Según añadió en el programa, las instalaciones eran "un objetivo perfecto para un buen disparo, grande y contundente, directo a la puerta principal".

Irán intensificó sus ataques contra aliados estadounidenses en el Golfo en las últimas semanas, tras el colapso del alto el fuego de abril. Este martes, la guerra se extendió aún más cuando los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, declararon que impondrían un embargo marítimo contra los puertos de Arabia Saudí.

Se cree que cuatro militares estadounidenses han muerto en los últimos días de combates en Oriente Medio, y el Pentágono aún no ha confirmado la identidad de uno de ellos.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, reveló este lunes que "casi 100" miembros de las fuerzas armadas habían resultado heridos solo en las últimas dos semanas, pero afirmó que la mayoría sufrieron conmociones cerebrales leves y ya se habían reincorporado al servicio.

El creciente número de víctimas y el fuerte aumento de los precios de la gasolina, que esta semana volvieron a superar los US$ 4 por galón, alimentaron una creciente oposición interna a la guerra de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trump se negó a precisar cuánto tiempo creía que tardaría el ejército estadounidense en eliminar la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial a través del estrecho sin un acuerdo.

En cambio, volvió a centrar la atención en el programa nuclear de Irán, que, según él, Estados Unidos había "terminado" y "extinguido".

"Si nos fuéramos ahora mismo, Irán tardaría 20 o 25 años en reconstruirse", dijo. "Y aún no hemos terminado".