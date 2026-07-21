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Trump amenaza con atacar instalación nuclear iraní, mientras el petróleo se dispara

Goldman Sachs advierte que el petróleo podría dispararse hasta los US$ 120 por barril si el estrecho de Ormuz sigue "interrumpido".

Por: Financial Times

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 15:50 hrs.

Estados Unidos estrecho de ormuz Goldman Sachs guerra medio oriente petróleo
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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