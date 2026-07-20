"La Odisea" de Christopher Nolan arrasa en taquilla: recauda US$ 264 millones en un fin de semana

La adaptación cinematográfica del poema épico de Homero con 3.000 años de antigüedad está atrayendo a un público que sitúa a Hollywood en camino de lograr su mejor año desde 2019.

La Odisea, la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX, recaudó US$ 264 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, superando las expectativas en Norteamérica y en todo el mundo. Las críticas favorables de la crítica especializada y del público contribuyeron a que la película se convirtiera en el mayor estreno de cualquier película de acción real este año y en el mejor estreno de fin de semana de la historia de Universal Pictures (de Comcast) para una película con clasificación R, según la firma de corretaje Roth.

Nolan, un británico-estadounidense de 55 años, es uno de los pocos directores de Hollywood que logra atraer multitudes con películas que no se basan en personajes de cómics, franquicias de videojuegos o clásicos animados. Sus películas han recaudado más de US$ 6 mil millones en taquilla desde su éxito arrollador, Memento, en el año 2000, a pesar de sus narrativas a menudo complejas y no lineales. Ha recibido numerosos galardones recientemente, incluido el Óscar a la Mejor Película por Oppenheimer (2023). Con películas como Interstellar y El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace, Nolan también se ganó la confianza del público, que ahora se muestra ansioso por ver prácticamente cualquier película que dirija.

"El interés del público ha sido sin precedentes", declaró Mark Cutmore, director de experiencias comerciales del Science Museum Group, en una entrevista. "Me ha impresionado la cantidad de gente que quiere venir a verla con nosotros". El Museo de Ciencias de Londres es uno de los tres únicos cines del Reino Unido que proyecta la película en formato IMAX de 70 mm, el preferido por los cinéfilos por ofrecer la máxima resolución en la pantalla más grande disponible.

El Teatro Ronson del Museo de Ciencias, con capacidad para 400 personas, ofreció entradas para 70 proyecciones entre el pasado viernes y finales de agosto, fecha de su inauguración, y actualmente tiene todas las entradas agotadas. Cutmore comentó que es bastante inusual que el teatro haya agotado todas las entradas al principio. El pasado viernes, Cutmore añadió proyecciones adicionales y planea añadir aún más. "Pero el día solo tiene 24 horas", agregó. Otro factor limitante es que las salas que proyectan películas IMAX de 70 mm requieren técnicos especializados para su funcionamiento, y también hay escasez de personal cualificado.

La Odisea está protagonizada por Matt Damon en el papel principal de Odiseo, quien busca regresar a su reino de Ítaca tras la Guerra de Troya. Su viaje no es fácil. En el camino, lucha contra un temible cíclope, burla a la astuta y cruel Circe, sortea furiosas tormentas en el mar e intenta recuperar la memoria en una isla desierta de una belleza impresionante, donde es mantenido cautivo por la igualmente bella Calipso. El reparto estelar incluyó a Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo; Tom Holland como su hijo Telémaco; Charlize Theron como Calipso y Zendaya como Atenea.

El estreno llega tras una campaña promocional multimillonaria que incluyó alfombras rojas en Londres, París, Nueva York y Bombay, siendo este el primer estreno de una película de Nolan en la India. Producida por Syncopy Inc., la compañía que Nolan dirige con su esposa Emma Thomas, La Odisea tuvo un costo aproximado de US$ 250 millones. Universal Pictures la respaldó con una confianza que antes los estudios solo reservaban para éxitos de taquilla seguros como Batman , Harry Potter o Parque Jurásico.

Furor por "La Odisea"

Tanto la crítica como el público elogiaron efusivamente La Odisea. Cuenta con un 95% de aprobación por parte de la crítica en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, que destaca la "majestuosidad de la película" y el "excelente trabajo de su colosal elenco". El público le otorgó un 97% de aprobación.

Saruul Bat, de 25 años, planea ver la película tres veces en menos de una semana. La vio el pasado viernes en su estreno en el British Film Institute de Londres, la volvió a ver este lunes y también tiene entradas para este miércoles. Contó que consiguió la entrada del pasado viernes reservándola con antelación cuando salieron a la venta hace varios meses a la 1:00 de la madrugada.

Bat se describe a sí misma como una superfan de Nolan. Vio Oppenheimer "como ocho veces". Siempre va al BFI porque creció viendo documentales en IMAX allí. "Es más grande, todo es mejor", dijo.

El éxito de Nolan inveirtió por completo el modelo de los estudios de Hollywood, que se basa principalmente en personajes conocidos como superhéroes, dinosaurios, espías y marcas de juguetes que ofrecen un reconocimiento instantáneo al público en un panorama del entretenimiento saturado y ayudan a reducir el riesgo financiero. Los directores generalmente permanecen en un segundo plano frente a personajes como Harry Potter o Elsa, con Nolan y unos pocos como excepciones. Su nombre es sinónimo de calidad y originalidad, además de un cartel impactante que recuerda a Steven Spielberg tras el éxito de Tiburón, E.T., el extraterrestre y Parque Jurásico, o a la marca de autor que Quentin Tarantino cultivó durante el auge del cine independiente en la década de 1990.

“Todo empieza con Chris”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal Pictures, en una entrevista. “Él crea eventos cinematográficos increíblemente inmersivos que la gente quiere experimentar en compañía”.

Según datos proporcionados por Universal, el público de La Odisea era ligeramente más masculino (59%) y de mayor edad (el 76% tenía al menos 25 años) que el de las típicas grandes películas de verano.

IMAX comenzó a ofrecer entradas para La Odisea con un año de antelación y, por el momento, están agotadas en muchos cines de Nueva York y otras ciudades. Solo hay 41 salas en el mundo, 25 de ellas en Estados Unidos , equipadas para proyectar la película en formato IMAX de 70 mm.

El Museo de Ciencias de Londres ha proyectado muchas otras películas de Nolan en 70 mm, incluyendo Oppenheimer, Interstellar y Dunkirk . "Sabemos que hay demanda", dijo Cutmore. "No fue una sorpresa". Pero para cuando el cine abrió sus puertas el viernes, ya había vendido más entradas para La Odisea que para toda la temporada de Oppenheimer, señaló.

Estreno récord en IMAX y cines abiertos las 24 horas

La Odisea recaudó US$ 51,8 millones en IMAX, un fin de semana de estreno récord para la compañía, siendo la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm. Con un promedio de US$ 66.000 por pantalla en Norteamérica, fue la segunda mejor recaudación de la historia de IMAX, solo superada por Star Wars: El despertar de la Fuerza en 2015, según la firma de corretaje Roth. La Odisea también superó el último largometraje de Nolan, Oppenheimer, que se estrenó en pantallas IMAX en julio de 2023 con un promedio de US$ 51.300 por pantalla.

“La Odisea pertenece a un selecto grupo de éxitos de taquilla que se han convertido en clásicos instantáneos en la historia de IMAX y que aprovechan al máximo nuestra plataforma; por muy optimistas que seamos sobre su éxito, nuestra experiencia nos dice que ni siquiera nosotros sabemos cómo esta película hará crecer nuestra marca y nuestro negocio”, declaró Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX, en un comunicado.

La película también fue un gran éxito para AMC Entertainment Holdings, la mayor cadena de cines de Estados Unidos y del mundo. La compañía informó que más de 4,3 millones de espectadores asistieron a las salas de cine de AMC en Estados Unidos y a los cines Odeon a nivel internacional entre el jueves y el domingo pasado, gracias en gran parte a la película La Odisea.

“Durante los últimos días, La Odisea ha estado en el centro de la conversación sobre cultura popular tanto en Estados Unidos como en Europa, demostrando una vez más hasta qué punto las salas de cine están profundamente arraigadas en el tejido de la sociedad”, declaró Adam Aron, director ejecutivo de AMC Entertainment, en un comunicado este lunes.

Las acciones de AMC subieron un 24% este lunes en Nueva York después de que la compañía reportara ganancias superiores a las esperadas en el segundo trimestre. Esto elevó sus ganancias en lo que va del año al 55%.

La demanda fue tan fuerte que algunas salas de cine de formato premium funcionaron sin interrupción durante todo el fin de semana, y en algunos cines AMC de Estados Unidos las funciones se extendieron por más de 85 horas consecutivas, según informó la compañía. Algunos cines emblemáticos, como el AMC Lincoln Square 13 de Nueva York (que ofrece el formato IMAX de 70 mm) y el AMC Metreon 16 de San Francisco, funcionaron las 24 horas del día desde la mañana del jueves hasta la noche de este domingo.

“Es muy difícil conseguir entradas para IMAX”, dijo Zackary Manolson, de 23 años, quien optó por ver La Odisea en formato estándar en el cine Vue de Leicester Square, en Londres. “Están todas agotadas hasta finales de agosto, así que pensé que la vería fuera de IMAX para poder disfrutarla antes”.

Según AMC, "La Odisea" es la segunda película en las últimas cinco semanas que ha tenido un fin de semana de estreno en Estados Unidos con una recaudación muy superior a los US$ 100 millones, y la octava película desde finales de marzo en estrenarse con una recaudación superior a los US$ 75 millones en Estados Unidos.

Más allá de los superhéroes

Otras películas que superaron las expectativas en los últimos meses incluyen Michael, la película biográfica musical sobre la legendaria pero controvertida superestrella de la música de Lionsgate Studios Corp., que superó los mil millones de dólares en la taquilla mundial, y un inesperado "renacimiento del terror", con películas como Obsession y Backrooms, de creadores de YouTube que están arrasando con las últimas películas de superhéroes y Star Wars.

La tendencia emergente demuestra que el público responderá positivamente a historias audaces y originales, así como a formatos de alta calidad como IMAX.

Y si bien Nolan merece todo el reconocimiento por celebrar la experiencia cinematográfica como algo importante, no es el único director capaz de atraer público, según Cutmore, del Museo de Ciencias. Su cine proyectará Dune: Parte 3 de Denis Villeneuve en 70 mm y ya hay lista de espera para comprar entradas cuando salgan a la venta. El estreno está programado para el 18 de diciembre. Otros directores que logran atraer grandes multitudes son Ryan Coogler, cuya película Sinners (2025) ganó cuatro premios Óscar, incluido el de mejor guion original, y Paul Thomas Anderson, director de One Battle After Another, también ganadora de un Óscar.

En cuanto a las tendencias de taquilla, AMC señaló que espera que este año sea el más fuerte desde la pandemia, tanto a nivel nacional como mundial. Otros posibles éxitos de taquilla incluyen Spider-Man: Brand New Day, que se estrena el 31 de julio, y The Dog Stars de Ridley Scott, un thriller postapocalíptico protagonizado por Jacob Elordi, que se estrena en agosto.

La película La Odisea continúa su exhibición mundial en IMAX durante al menos tres semanas, llegando a Corea del Sur, China y Japón, según informó la compañía. La Odisea se proyectará en salas IMAX de 70 mm durante al menos cinco semanas, y muchas de ellas ya se agotaron las entradas.

Leo Wilmot viajó más de una hora desde su casa en Southampton para ver la película en Londres, en el British Film Institute, donde proyectan La Odisea en IMAX 70 mm. Dijo estar muy emocionado por ver la primera película filmada íntegramente en IMAX. "Es una locura", comentó. "Y, obviamente, soy un gran admirador de Christopher Nolan, así que verla en IMAX por primera vez en la pantalla más grande va a ser toda una experiencia".