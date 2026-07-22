Las ganancias de Tesla quedan muy por debajo de las expectativas ante el aumento de los costos

Los beneficios se vieron afectados por menores precios promedio de venta de los vehículos, mientras que los costos operacionales aumentaron 47%, a US$ 4.350 millones.

Las ganancias de Tesla en el segundo trimestre quedaron por debajo de las estimaciones de Wall Street, un revés para el fabricante de vehículos eléctricos mientras busca desarrollar nuevas líneas de negocios en robótica, conducción autónoma e inteligencia artificial.

Las ganancias ajustadas por acción fueron de US$ 0,33 en el período, informó la compañía el miércoles en un comunicado. La cifra fue inferior al promedio de US$ 0,51 previsto por analistas consultados por Bloomberg. La empresa también reportó un flujo de caja libre negativo de US$ 1.090 millones.

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El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, advirtió que el gasto de este año superará los US$ 25 mil millones. La compañía busca aumentar la producción de automóviles, baterías y robots en media docena de plantas, mientras avanza con su visión futurista. El impacto de esa inversión ya está comenzando a reflejarse en las finanzas de la empresa, por lo que los inversionistas querrán conocer más detalles.

Las acciones cayeron 2,8% a las 16:16 horas en las operaciones posteriores al cierre en Nueva York, tras la divulgación de los resultados. El papel acumula una baja de 17% en lo que va del año, hasta el cierre del miércoles.

Las ganancias se vieron afectadas por menores precios promedio de venta de los vehículos, mientras que los costos operacionales aumentaron 47%, a US$ 4.350 millones. Tesla también reportó una disminución de los ingresos provenientes de créditos regulatorios.

A comienzos de este mes, Tesla informó que vendió más de 480 mil vehículos durante el segundo trimestre, muy por encima de las expectativas. Los automóviles siguen siendo el negocio más importante de Tesla, mientras que los robotaxis y otros proyectos todavía no generan ingresos significativos.

Los ingresos alcanzaron los US$ 28.200 millones en el trimestre, superando las expectativas del mercado. Las suscripciones al software Full Self-Driving aumentaron a casi 1,5 millón, un alza de 56% frente al mismo período del año anterior, prolongando una tendencia ascendente.

El fabricante de vehículos eléctricos no entregó nueva información sobre su incipiente negocio de transporte de pasajeros mediante robotaxis, que recientemente se expandió a Miami, Orlando y Tampa después de comenzar a operar en ciudades de Texas. Tesla también ofrece un servicio de transporte compartido mediante la misma aplicación en el área de la bahía de San Francisco, aunque el servicio se asemeja más a Uber y Lyft.

El despliegue de los robotaxis ha avanzado más lentamente de lo esperado, lo que ha generado inquietud sobre la capacidad de Tesla para ampliar el servicio y competir con Waymo, líder del mercado. La compañía había proyectado anteriormente que lanzaría robotaxis en Phoenix y Las Vegas durante el primer semestre de 2026, pero el miércoles señaló que los preparativos en ambas ciudades todavía están en curso.

El mercado sigue a la espera de datos clave, como la cantidad de vehículos en operación y el total de millas recorridas en servicios sin conductor y sin un supervisor humano de seguridad dentro del automóvil.