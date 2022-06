Musk reitera que bots siguen siendo un problema para la compra de Twitter y aclara los despidos en Tesla

Elon Musk advirtió este martes que hay una serie de problemas que resolver antes de que pueda completar su adquisición de Twitter Inc. por US$ 44.000 millones, incluida la obtención de una medida precisa de los bots en la plataforma de redes sociales y la financiación del acuerdo.

La proporción de cuentas falsas, spam y bots en el servicio “sigue siendo un asunto muy importante”, dijo Musk en una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en el Foro Económico de Qatar en Doha. “Y, por supuesto, está la cuestión de si la parte de deuda de la ronda se unirá y luego los accionistas votarán a favor”.

Musk, después de llegar a un acuerdo para adquirir Twitter por US$ 54,20 por acción en abril, ha cuestionado repetidamente sus revelaciones sobre cuentas falsas, alimentando la especulación de que quiere reducir el precio del acuerdo o retirarse por completo. Su abogado ha dicho que Twitter debe cooperar proporcionando los datos solicitados para que Musk pueda asegurar el financiamiento de deuda necesario para consumar el trato.

Los bancos se han comprometido a proporcionar US$ 13 mil millones de financiamiento de deuda para respaldar la adquisición de Musk. Los prestamistas incluyen a Morgan Stanley, Bank of America Corp. y Barclays Plc.

El empresario de 50 años dejó en claro durante el foro que está pensando en cómo mejorar el servicio. Musk dijo que asumiría la responsabilidad de "impulsar el producto" en Twitter, como lo hace en Tesla Inc. y Space Exploration Technologies Corp., aunque no necesariamente planea ser el director ejecutivo.

“Idealmente, me gustaría tener como el 80% de América del Norte y quizás, no sé, la mitad del mundo o algo así en última instancia en Twitter de una forma u otra”, dijo. “Y eso significa que debe ser algo que atraiga a la gente. Obviamente, no puede ser un lugar donde se sientan incómodos o acosados ​​o simplemente no lo usarán”.

Musk dijo que no prevé que sus operaciones comerciales en China causen problemas si toma el control de Twitter. El CEO de Tesla, también la persona más rica del mundo, cuenta con China como base de producción clave y mercado de consumo en crecimiento para sus vehículos eléctricos.

Twitter está oficialmente prohibido en China, pero el país lo usa para difundir su mensaje en el extranjero, a veces con la ayuda de sus propios ejércitos de robots de spam. El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, aludió a los posibles conflictos en un tuit poco después del anuncio de adquisición de Twitter, preguntando: "¿El gobierno chino acaba de ganar un poco de influencia sobre la plaza del pueblo?".

Despidos en Tesla

Musk también confirmó que la fuerza laboral asalariada en Tesla Inc. se reduciría en un 10 % durante los próximos tres meses, pero dijo que la reducción general en la fuerza laboral del fabricante de automóviles eléctricos sería solo de un 3,5 %, ya que aún se espera que aumente la cantidad de personal por hora.

“Crecimos muy rápido en el lado de los asalariados”, dijo. “Dentro de un año, creo que nuestra plantilla será mayor” en trabajadores asalariados y por horas, pero por ahora la reducción será del 3% al 3,5%.

Los comentarios aportaron más claridad a la situación con la dotación de personal de Tesla, después de que Musk hiciera varias declaraciones internas y públicas sobre las reducciones durante el último mes.

Musk sostuvo que parece probable una recesión en Estados Unidos. “Una recesión es inevitable en algún momento, en cuanto a si hay una recesión en el corto plazo, eso es más probable que no”, dijo Musk. “No es una certeza, pero parece más probable que no”, dijo Musk.

La persona más rica del mundo les dijo a los ejecutivos de Tesla a principios de este mes que tenía un "súper mal presentimiento" sobre la economía, según un correo electrónico interno visto por Reuters.

Apoya a Dogecoin

Musk reiteró el martes su apoyo a Dogecoin, una criptomoneda creada como una broma en 2013. Señaló que Tesla acepta Dogecoin como pago de mercancías y reiteró que SpaceX hará lo mismo pronto.

"Conozco a muchas personas que no son tan ricas que me han animado a comprar y apoyar Dogecoin", dijo en la entrevista en Doha. “Estoy respondiendo a esas personas”.

Dogecoin saltó hasta un 7,9% después de los comentarios de Musk, recuperándose junto con otras monedas alternativas como Polygon y Solana. El token todavía ha bajado un 63% este año, arrastrado por la derrota de las criptomonedas que hizo que Bitcoin cayera por debajo de los US$20.000 la semana pasada.

Dogecoin tiende a reaccionar a cualquier cosa que Musk diga al respecto. La moneda saltó alrededor del 9% en el lapso de un par de horas el domingo después de que Musk tuiteara que seguiría apoyándola y que continuaría comprándola.