Nike supera las expectativas de ganancias, pero cae tras advertencias sobre la demanda

Persistieron debilidades en las ventas de Converse y en la Gran China.

Nike Inc. registró resultados mejores de lo esperado el trimestre pasado, pero sus acciones cayeron tras los comentarios cautelosos de sus ejecutivos.

Las ventas alcanzaron los US$ 11.000 millones en el cuarto trimestre fiscal de la compañía, superando el promedio de las estimaciones recopiladas por Bloomberg. Las ganancias por acción fueron de US$ 0,72 por encima de las expectativas debido a los reembolsos previstos relacionados con los aranceles. La debilidad de la marca Converse persistió.

Con el CEO de Nike, Elliot Hill, el avance hacia una aceleración del crecimiento durante sus dos años de liderazgo ha sido lento, lo que ha generado frustración.

El último trimestre representa un paso adelante, pero es poco probable que alivie por completo la presión sobre la administración para mostrar resultados. La paciencia de los inversionistas se ha puesto a prueba en la Gran China, donde los resultados fueron débiles, aunque estuvieron en línea con las expectativas durante el cuarto trimestre, así como en Converse.

En el informe de resultados de la compañía, Hill afirmó que Nike está "animada por el progreso" en los productos diseñados para el deporte. Matt Friend, el director financiero saliente de la compañía, señaló que los esfuerzos de la empresa por vender sus productos a precio completo "siguen enfrentándose a dificultades".

Las acciones cayeron un 3,37% a las 17:00 horas en las operaciones posteriores al cierre en Nueva York. La cotización acumula una baja de 36% en lo que va del año, hasta el cierre del martes.

La estrategia de Hill se ha centrado en reforzar el enfoque de Nike en deportes individuales, como el básquetbol y el atletismo. Si bien la compañía ha logrado avances, también ha cometido errores, como retirar un anuncio del Maratón de Boston tras recibir críticas y retrasar la entrega a los minoristas de parte de su inventario para la Copa Mundial.

A principios de este mes, Nike anunció que David Denton, director financiero de Pfizer Inc., asumirá ese cargo en agosto. Reemplazará al actual director financiero, Matt Friend, quien permanecerá en Nike hasta el 4 de septiembre.

Se espera que Nike reciba a inversionistas en Oregón a fines de este año para analizar en mayor profundidad la estrategia de largo plazo de la compañía.