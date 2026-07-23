Tesla y Google abren sin festejos la temporada de resultados de las siete magníficas

La firma de Musk decepcionó con ganancias inferiores a las previstas, mientras que el alza del presupuesto anual de inversión de Alphabet inquietó al mercado.

Caídas de más de 4% alcanzaron a registrar las acciones de la matriz de Google, Alphabet, y de Tesla después de reportar sus resultados del segundo trimestre, los que abrieron la temporada de balances en el grupo de las siete magníficas.

En el caso de la automotriz de Elon Musk el castigo bursátil respondió a una rentabilidad inferior a la anticipada, pese a potentes ventas.

Tesla reportó una ganancia ajustada de US$ 0,33 por acción, frente a los cerca de US$ 0,53 previstos por Wall Street, mientras su utilidad operacional cayó 57%, hasta US$ 398 millones, y el margen operativo se redujo a 1,4%.

El deterioro reflejó los menores precios de venta, la caída de los ingresos por créditos regulatorios -de US$ 439 millones a US$ 146 millones- y un aumento de 49% en el gasto en investigación y desarrollo (I+D), asociado a sus apuestas en inteligencia artificial (IA), robotaxis y robots.

Esas cifras opacaron el crecimiento de 26% de los ingresos, que alcanzaron US$ 28.240 millones frente a los US$ 26.400 millones esperados por el mercado.

En el caso de Alphabet, aunque superó con creces las expectativas en sus principales líneas de negocio, el mercado no vio con buenos ojos que elevara su proyección de gasto de capital para 2026, desde un rango de entre US$ 180 mil millones y US$ 190 mil millones hasta uno de US$ 195 mil millones a US$ 205 mil millones. La compañía desembolsó US$ 44.920 millones en el trimestre y registró un flujo de caja libre negativo de US$ 5.900 millones, frente a una salida de apenas US$ 231 millones que esperaba el mercado.

El mayor costo de ampliar su infraestructura de IA eclipsó los ingresos por US$ 119.800 millones, frente a los US$ 117.100 millones esperados por el mercado, y una expansión de 82% en Google Cloud, hasta US$ 24.770 millones.

El análisis de los expertos

Los analistas coincidieron en que los dos balances dejan lecturas distintas sobre la capacidad de las compañías para convertir sus fuertes inversiones en IA en crecimiento rentable.

En Alphabet, el head of research de XTB, Ignacio Mieres, calificó el trimestre como “robusto” y sostuvo que el crecimiento de Google Cloud, una cartera de pedidos de US$ 514 mil millones y los 950 millones de usuarios mensuales de Gemini muestran que la apuesta por la IA ya se traduce en resultados “concretos y sostenibles”.

En la misma línea, Nate Elliott, analista de eMarketer, afirmó a AP que la compañía está monetizando esa tecnología tanto entre consumidores, a través de Gemini, AI Overviews y AI Mode, como entre clientes corporativos mediante Google Cloud.

El contrapunto está en el costo de sostener esa expansión. Al respecto, la CFO, Anat Ashkenazi, explicó que la empresa está “acelerando el ritmo de expansión de la capacidad para responder a la demanda”, señal que generó inquietud.

“El nuevo aumento del gasto de capital no le sienta bien a Alphabet”, afirmó el analista senior de Investing.com, Thomas Monteiro, advirtiendo sobre “un entorno de tasas al alza y una persistente tensión entre oferta y demanda en la infraestructura de IA”, que podrían comenzar a debilitar la percepción de que la firma logre financiar sostenidamente su expansión solo con sus flujos de caja.

En el caso de Tesla, Mieres calificó el balance como mixto y sostuvo que la compañía continúa “priorizando el volumen por encima de los márgenes”, en un contexto de descuentos y presión sobre los precios para sostener la demanda.

La caída de la rentabilidad también concentró las reacciones post resultados. El analista de RBC Capital Markets, Tom Narayan, atribuyó la contracción del margen automotor “probablemente a precios más débiles”, que habrían impulsado las entregas, aunque destacó como contrapeso el avance del Cybercab y de las suscripciones a conducción autónoma.

En la misma línea, Bill Birmingham, de REX Shares, señaló tras conocerse los resultados que Tesla alcanzó un récord de entregas, pero no logró convertir ese mayor volumen en apalancamiento operativo, lo que reavivó las dudas sobre cuánto podrá seguir estimulando las ventas sin profundizar el deterioro de sus márgenes.