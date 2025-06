Inversiones aprobadas en mayo alcanzan US$ 4.859 millones, la cifra mensual más alta de este Gobierno

Mayo acaba de coronarse como el mes en que más inversiones fueron aprobadas en todo el período de Gobierno en las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva).

Así, con un total de 33 proyectos visados en 14 regiones del país, el monto aprobado alcanzó US$ 4.859 millones, posicionándose como la más alta desde la llegada del presidente Gabriel Boric a La Moneda.

En una mirada más extensa, el monto mencionado también se posicióno como el segundo mayor de los últimos cinco años -solo superado por los US$ 5.093 millones de diciembre de 2021- y el quinto en la última década.

La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, explicó el resultado a DF comentando que “hemos adoptado una serie de medidas de gestión para hacer más eficiente la evaluación de impacto ambiental, así como la resolución de los recursos de reclamación, considerando todos los ámbitos”.

Entre dichas acciones, detalló que el servicio ha avanzado en su modernización tecnológica, a través de la automatización de procesos, la unificación de criterios y la agilización de los proyectos que se revisan en el Comité de Ministros.

“Todo esto nos permite enfrentar de manera más ágil la histórica cifra de ingreso de proyectos de altos montos que tenemos en el SEIA”, sostuvo Durán.

A modo de comparación, y tomando como referencia el lapso entre el primer día de Gobierno y el 31 de mayo pasado, en la actual administración se ha obtenido la luz verde de US$ 59.971 millones en proyectos de inversión revisados en las Coeva, un 7,3% por sobre los US$ 55.880 aprobados en el mismo lapso del Gobierno anterior.

Cabe destacar que el monto de inversión ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental alcanza los US$ 168.398 millones en el actual Gobierno, mientras que en el segundo mandato del exPresidente Sebastián Piñera ingresaron unos US$ 163.100 millones.

Así, en todo el período del Gobierno antecesor, se aprobaron US$ 78.568 millones en iniciativas evaluadas en las instancias regionales.

Proyectos aprobados

Respecto a los proyectos aprobados durante el quinto mes del año 2025 -y que explicaron en gran medida la cifra total-, Durán destacó el de la Línea 9 de Metro por US$ 1.946 millones y el de la extensión de la vida útil de Minera Zaldívar de Antofagasta Minerals por US$ 1.200 millones.

Sobre ellos, indicó que “se evaluaron con un trabajo muy coordinado con las comunidades y los titulares, lo que permitió que ambas iniciativas tuvieran una calificación en plazos entre un 20 y 30% menores a los promedios”.

Cabe recordar que en el caso del proyecto minero, clave para la continuidad de la faena ubicada en la Región de Antofagasta, la iniciativa se tramitó en 687 días totales y se calificó en 162 días hábiles.

Para dimensionar la “rápida tramitación”, la cantidad de días totales destinados a evaluar Estudios de Impacto Ambiental fue de 995 días en 2024.

Entre otras iniciativas que explicaron el resultado mensual, destacan el “Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Tambillo” de la empresa BESS El Salado, con US$ 607 millones; “Modificación de proyecto Parque Eólico Horizonte”, de la empresa Colbún, con US$ 200 millones de inversión; y el “Proyecto Inmobiliario de Integración Social y Territorial DS-19 Terrazas del Viento”, de la firma Boetsch, con US$ 126 millones.