Karla Wong, country manager de AWS en Perú: “Como la inteligencia artificial está en todos lados, no se puede alimentar solamente de ingenieros”

La diversidad y la sostenibilidad son dos de los focos prioritarios que tiene Amazon Web Services (AWS). “La visión de poner a disposición la democratización de conocimiento está asociada con una visión inclusiva, no solo de mujeres, sino de comunidades subrepresentadas”, explicó la country manager de AWS en Perú, Karla Wong.

La ejecutiva estuvo recientemente en Chile para participar en Women of the Cloud, un encuentro donde entregó su visión sobre la diversidad, el liderazgo y la sostenibilidad.

“Desde Amazon reconocemos y celebramos el hecho de tener entornos diversos, inclusivos y, sobre todo, equitativos para los que quieran ser parte de la familia de AWS”, expresó.

“Reconocemos que nuestras diferencias y el hecho de ser diversos nos hacen más fuertes, más innovadores y más creativos”, aseguró.

Respecto del capítulo Women of the Cloud, la ejecutiva explicó que busca no solo entregar herramientas tecnológicas a las mujeres, sino que ayudarlas con el desarrollo de su carrera e incentivarlas a estudiar en las áreas de STEM.

“Qué mejor forma de hacerlo que a través de las historias de otras mujeres que han logrado tener posiciones de liderazgo hoy”, destacó.

Women of the Cloud está presente en todas las operaciones que tiene AWS en la región, como Argentina, Brasil y Chile. En Perú se hará en marzo para que coincida con el Día Internacional de la Mujer.

Impulso al liderazgo

En Chile el 18% de las mujeres que trabajan lo hacen en tecnología. Y de ese porcentaje solo el 1% está en posiciones de c-level. “Eso es bien impactante”, reconoció Wong.

Al respecto, dijo que hay que cambiar el enfoque. “No es un tema negativo, es una oportunidad y tenemos la oportunidad de poder cubrir estos espacios, siendo nosotras mismas intencionales de lo que queremos lograr y tomar decisiones”.

¿Cómo hacerlo? Afrontando dos temas incómodos: la culpa (respecto del equilibrio entre la vida familiar y la laboral) y el miedo (reconociendo que somos vulnerables).

Wong enumeró varios de los programas que tiene AWS y donde se prioriza el ingreso de mujeres, como AWS re/Start, que entrega conocimientos de la nube a jóvenes; y AWS Educate, que ofrece entrenamientos con más de 1.500 universidades a nivel global.

Pero además han puesto el foco en las emprendedoras, con la iniciativa mujeres entrepreneurs, que les da conocimiento de la nube, pero también las apoya para ampliar su negocio y hacer conexiones.

Perú y Chile también han participado en Habilidades Tech, que está orientado a motivar a casi 1.000 mujeres en Latinoamérica a adoptar conocimientos básicos de nube.

“Todo el mundo piensa que para poder entrar necesitas tener una base de tecnología y eso no es así. Hoy más que nunca entendemos el concepto de un humanista digital. En la época en la que estamos viviendo, donde la inteligencia artificial está en todos lados, la IA no se puede alimentar solamente de ingenieros. Se alimenta de la perspectiva de cada una de nosotras, porque eso alimenta a nuestros modelos para tomar las mejores decisiones y lograr el impacto que queremos”, explicó.

En Perú lanzaron la iniciativa “Peruanas a la nube”, que busca entrenar a 20 mil mujeres sobre nube y tecnología, y recientemente se estrenó en Latinoamérica AWS She Builds, un programa global de mentoría de 12 semanas que las ayuda a desarrollar su carrera en el mundo de la tecnología.

Apoyo en esfuerzos climáticos

En lo que respecta al negocio, Wong afirmó que en Perú la prioridad está en la migración hacia la nube, mientras que en Chile –que es un mercado más maduro en adopción de tecnología- el foco es el valor adicional después de la migración.

Sobre la irrupción de la inteligencia artificial, la ejecutiva fue clara en reconocer que esta herramienta genera mucho más impacto en la capacidad de cómputo.

“AWS, que ha sido muy intencional en el tema de democratizar el uso de inteligencia artificial, de machine learning, y ahora acompañando la IA generativa, lo reconoce y tenemos un esfuerzo muy grande por hacer nuestras operaciones lo más eficientes que podamos a nivel energético y operativo”.

Incluso, han incluido herramientas para que sus clientes puedan medir el impacto de la emisión de carbono cuando utilizan AWS, y eso lo puedan incorporar en sus reportes de sostenibilidad.

“Somos cofundadores con Global Optimism del Climate Pledge, que busca lograr emisión cero carbono hacia 2040 y estamos apoyando esto en todas nuestras operaciones. Pero además nos pusimos la meta de ser water positive”, es decir, devolver más agua de la que se usa en las operaciones.

“Algunos de nuestros centros tienen sistemas de tratamiento de agua. Lo que queremos hacer es reciclar constantemente este recurso, devolverle a las comunidades el uso del agua y estamos utilizando otras alternativas, como el aire, para poder enfriar nuestros centros de cómputo”, dijo Wong.

Asimismo, están creando sus propios chips y procesadores para hacerlos energéticamente más eficientes.