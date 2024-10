La importancia de medir: cómo reducir las brechas de género en los estudios y gerencias legales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“La diversidad de opciones (en el mercado laboral) está siendo un desafío para las organizaciones tradicionales de algo muy crucial, que es como yo capto al mejor talento”, dijo la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat.

La abogada y académica fue la invitada del sexto y último episodio del podcast “El género del Derecho", un proyecto realizado por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, en colaboración con la comunidad #SomosFinancieras de Diario Financiero.

Isabel Ramos, editora de proyectos estratégicos de DF, y Verónica Undurraga, profesora de derecho en la UAI, conversaron con Aninat sobre cómo los alumnos que están terminando sus estudios de derecho tienen una diversidad de opciones laborales que hasta hace algunos años no se vislumbraban.

Según Aninat, antes al egresar había un camino trazado y claro a seguir, pero hoy “los jóvenes no solo ven como opción trabajar en un estudio tradicional, sino que también consideran gerencias legales y startups, lo que representa un desafío para las organizaciones establecidas en términos de captación y retención de talento”.

Anécdotas vs. evidencia

La conversación giró en torno a los resultados de la encuesta “Para cambiar hay que conocer sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile”. Este estudio, el primero en su tipo en Chile y desarrollado por un equipo interdisciplinario de la UAI y el Equality Action Center at the University of California, San Francisco, busca aportar evidencia útil para la mejor convivencia en los estudios jurídicos y gerencias legales.

Nuestro objetivo es “poner sobre la mesa un estudio en que podamos mirar tendencias globales y ver si esas anécdotas que escuchamos tienen correlación con lo que las personas perciben que les sucede”, destacó la decana.

¿Qué es necesario para que las organizaciones se movilicen realmente a desarraigar los sesgos de género en los estudios legales? Si bien los líderes juegan un rol crucial, Aninat subrayó la importancia del compromiso institucional para lograr cambios significativos. “Es esencial que las organizaciones se comprometan de manera integral, porque si solo depende de unas pocas personas dentro de un estudio o gerencia legal, el esfuerzo se vuelve muy pesado,” explicó.

En este sentido, también enfatizó que no solo deben implementarse políticas, sino que también se debe evaluar su impacto a lo largo del tiempo. “En los datos es donde está la clave, porque cuando la propia organización se mide es donde surgen las preguntas y se puede ver qué está sucediendo esto y cómo se puede arreglar”, explicó.

Como EEUU hace 10 años

La abogada también remarcó que las políticas de corresponsabilidad "tienen que ser para hombres y mujeres, porque si no está la idea de un cierto tipo de mujer: la mujer madre o un cierto tipo de familia”.

Observando los resultados del informe la decana aseguró que son bastantes similares a los que arrojó el mismo estudio hace 10 años en Estados Unidos. “Los cambios toman tiempo y los cambios en organizaciones grandes requieren de mucho trabajo en los distintos niveles, porque si no, pasan a ser una anécdota”, advirtió.

Aninat destacó la importancia de medir la brecha de género en la profesión legal y la necesidad de contar con datos concretos que respalden las percepciones individuales sobre el tema. A diferencia de estudios anteriores que se enfocaron en brechas numéricas, este informe profundiza en las percepciones de los sesgos de género y su impacto en las dinámicas laborales.

El informe concluye que, para avanzar hacia una mayor equidad de género en el ámbito legal, es crucial establecer políticas inclusivas y realizar un seguimiento constante de su efectividad. “No basta con tener políticas en papel; necesitamos datos que nos digan si están funcionando y qué ajustes son necesarios,” aseguró.

"El género del Derecho" busca ser una herramienta para generar conciencia y promover cambios significativos en la forma en que se perciben y tratan los sesgos de género dentro del ámbito legal.