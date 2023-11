Startups en la COP28: Instacrops y Kilimo adelantan sus planes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre se realizará la vigésima octava Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP28), en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y contará con la participación de más de 30.000 delegados gubernamentales, del sector privado y la sociedad civil.

En esta ocasión, ProChile seleccionó 15 startups y empresas que han desarrollado soluciones para hacer frente al cambio climático, las que participarán en la misión empresarial nacional, con el objetivo de difundir sus emprendimientos y generar redes de contacto.

En esta primera entrega, DF conversó con Instacrops, especialista en desarrollo de hardware y software para la agricultura, -que adelantó que acaba de cerrar una alianza con Nestlé México- y con Kilimo, plataforma con inteligencia artificial para la gestión del agua de riego en la agricultura, que presentará en la COP28 su proyecto de pagos por servicios ecosistemáticos.

Instacrops: red de agricultores de Nestlé Méxco utilizarán su plataforma

Mario Bustamante, CEO de Instacrops, adelantó que en el marco de una alianza con Nestlé en México, los agricultores de la red de la multinacional de alimentos, podrán acceder a la plataforma de la startup, para hacer un uso eficiente de los recursos, como el agua y los fertilizantes.

“Entonces este tercero (en ese caso, Nestlé) puede compensar al agricultor por tener buenas prácticas. Ahí hay un enfoque de cómo enfrentar el cambio climático en la agricultura, dándole más herramientas a los agricultores y que esto sea incentivado por un tercero, que puede ser un corporativo o por el sector público”, dijo.

En relación a su participación en la COP28, Mario Bustamante detalló que tendrán relacionamientos directos con empresas que permitirán establecer alianzas bilaterales con corporativos, gobiernos internacionales, entre otros.

También, indicó que la feria contará con un pabellón de innovación, donde habrán roadshows de negocio. “Entonces la idea es poder conocer empresas, corporativos, y poder mostrar lo que hacemos para buscar alianzas o difundir la tecnología que tenemos nosotros”.

En diciembre Instacrops recaudó de US$ 5,5 millones, y planean una nueva ronda de inversión serie B durante el segundo semestre de 2024, en la que esperan levantar entre US$ 10 millones y US$ 12 millones. Para el próximo año, la empresa pondrá su foco de desarrollo en el mercado mexicano y apuntarán también al mercado norteamericano.

Kilimo: buenas prácticas en el cuidado del agua

La argentina Kilimo desarrolló una herramienta que, a través de inteligencia artificial, combina datos climáticos y meteorológicos e información propia del campo agrícola, como el suelo y los cultivos, para entregar al agricultor recomendaciones semanales de riego.

“Eso nos permite generar eficiencias hasta de un 30%, porque el agricultor empieza a regar en base a lo que su cultivo realmente necesita y no en base a otras tomas de decisiones más tradicionales, como un asesor, calicatas (pozos excavados antes de iniciar un cultivo para garantizar las condiciones del suelo), entre otras”, dijo Andrea Ramos, country manager en Chile de Kilimo.

La ejecutiva adelantó que en la COP28 darán a conocer uno de sus proyectos en curso que están ejecutando en Latinoamérica. Se trata de pagos por servicios ecosistémicos por buenas prácticas. Por ejemplo, cuando un agricultor es eficiente en el consumo de agua que utiliza para el riego, una empresa asociada a Kilimo le paga por su desempeño, fomentando estas buenas prácticas.

La startup conecta con aquellas grandes empresas que están buscando invertir en la seguridad hídrica de una cuenca.

De cara a la COP28, Ramos comentó que la startup estará presente tanto en el Pabellón de Chile como en el Pabellón de la Intercooperación para la transformación digital en la agricultura (IICA).

Señaló que, en el caso de Chile, la empresa tiene proyectos activos con Google, Microsoft y Coca-Cola, con proyectos de pagos por servicios ecosistémicos en la cuenca del Río Maipo.

En tanto, en Argentina, están trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Mendoza, en la cuenca del Río Mendoza; y también están operando en cinco cuencas en México -en colaboración con Coca-Cola, Intel y Microsoft-.