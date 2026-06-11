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Accionistas de BICE Inversiones AGF aprueban fusión por absorción de AGF Security

La operación, que aún debe ser autorizada por la CMF, permitirá integrar la gestión de activos de ambas entidades y dará origen a la cuarta mayor gestora de fondos mutuos del país.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 17:31 hrs.

Banca Banco Bice BICECORP AGF adquisiciones y fusiones Sofía Fuentes
<p>Accionistas de BICE Inversiones AGF aprueban fusión por absorción de AGF Security</p>

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