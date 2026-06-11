Accionistas de BICE Inversiones AGF aprueban fusión por absorción de AGF Security
La operación, que aún debe ser autorizada por la CMF, permitirá integrar la gestión de activos de ambas entidades y dará origen a la cuarta mayor gestora de fondos mutuos del país.
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La integración de los negocios del Grupo BICE sumó un nuevo hito este jueves. Los accionistas de BICE Inversiones Administradora General de Fondos (AGF) aprobaron la fusión por absorción de AGF Security, operación que permitirá consolidar la gestión de activos de ambas entidades bajo una sola administradora.
La decisión fue adoptada en una junta extraordinaria de accionistas de BICE AGF, instancia en la que también se aprobaron las medidas necesarias para materializar la operación, entre ellas, el aumento de capital requerido, la relación de canje de acciones y un texto refundido de los estatutos sociales.
Concretada la aprobación societaria, las compañías ingresarán a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la solicitud para obtener la autorización regulatoria correspondiente.
Como resultado de la operación, BICE AGF absorberá a AGF Security, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La transacción se enmarca en el proceso de integración que el grupo impulsa tras la adquisición de los negocios de Security por parte de Bicecorp.
El presidente de BICE, Luis Felipe Gazitúa, señaló que la aprobación "es consistente con el avance del proceso de integración en marcha de los diferentes negocios, que busca combinar capacidades, experiencia y equipos especializados para entregar una propuesta de mayor valor a nuestros clientes".
Añadió que la unión de ambas administradoras permitirá fortalecer la posición del grupo en la industria de gestión de activos y ampliar la oferta de alternativas de inversión.
De concretarse la operación, la entidad combinada se convertirá en la cuarta mayor gestora de fondos mutuos del país, reforzando la presencia de BICE en el mercado de administración de activos.
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