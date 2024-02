Estudio: limitación de uso de tarjetas de prepago provoca pérdidas por hasta US$ 73 millones anuales en la economía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Uno de los nichos de negocio que está creciendo en la industria financiera son las tarjetas de prepago no bancarias.

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el universo de este tipo de medio de pago se incrementó en más 86% y alcanzó un parque de 8,8 millones de plásticos vigentes, al término de noviembre de 2023.

Sin embargo, una de las principales dificultades que enfrenta hoy este negocio son las limitaciones en su aceptación como medio de pago en algunos comercios, como por ejemplo, Walmart y Falabella.com.

Según el estudio de Rodrigo Cifuentes, si todo el comercio aceptara este tipo de medio de pago, las operaciones aumentarían en 42%, que se traduciría en US$ 203 millones.

Esto ha desencadenado que los principales actores de prepago no bancario, como Mercado Pago y Tenpo-, hayan criticado en reiteradas oportunidades este tipo de limitaciones.

Ante esta situación, FinteChile, gremio que agrupa a las compañías tecnológicas financieras del país, encargó un estudio para determinar el impacto que tiene en la economía chilena la menor aceptación de las tarjetas prepago.

La investigación estuvo a cargo de Ph.D en Economía de la Universidad Harvard, Rodrigo Cifuentes, quien tuvo una larga trayectoria en diferentes cargos en el Banco Central y además fue académico de la Universidad Católica. La fecha de levantamiento de los datos se realizó en mayo de 2023.

Los resultados

El estudio de Cifuentes destacó el explosivo aumento que ha tenido el universo de tarjetas de prepago en el último año y la entrada de nuevos emisores, que han desafiado a los actores tradicionales del mercado.

Cifuentes hizo ver que, en general, existe un alza en la utilización de tarjetas (débito y crédito) que se explica por “la aceleración ‘forzosa’, tanto de la aceptación por parte de los comercios, como del uso por parte del público de los medios de pago electrónicos, que implicó la pandemia de 2020 y 2021”.

Sin embargo, a Cifuentes le llamó la atención “por qué este mayor uso no se ha visto en las tarjetas de prepago. Una respuesta posible es que la aceptación de los comercios de este medio de pago ha limitado su uso”, dijo.

Entre los hallazgos de la investigación se destacó que la denegación del prepago en los comercios cierra el acceso a un 15% de los pagos de la economía.

De esta cifra, la negativa por parte de Walmart de no aceptar este tipo de tarjeta tiene un impacto de responsabilidad del 62%.

Según el estudio, de aceptarse las tarjetas de prepago en todos los comercios del país, las transacciones totales de las tarjetas con operaciones aumentarían en un 42%, que se traduciría en hasta US$ 203 millones adicionales en transacciones dentro del ecosistema de pagos, de acuerdo a las estimaciones del investigador.

Impacto

Al momento de medir el impacto en el bienestar de las personas, al no permitirse la aceptación universal de las tarjetas de prepago, el rango de pérdidas en la economía ronda entre los US$ 3,8 millones a US$ 6,1 millones mensuales. Así, las pérdidas anuales podrían superar hasta los US$ 73,2 millones.

Frente a estos resultados, Cifuentes reprochó las limitaciones que existen a este medio de pago y catalogó la situación como “primitiva” teniendo en consideración las oportunidades de inclusión financiera e innovación que existe por parte de la industria.