Gazitúa y proceso de integración de Bicecorp-Security: "Enfrentará grandes desafíos y probablemente no estará exento de dificultades”

A las 11 horas con un minuto de este miércoles, el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa, debutó ante los accionistas en la junta 2025 de la compañía.

“Lo hago con satisfacción, responsabilidad y agradecimiento por la confianza que ustedes me han entregado para llevar adelante esta tarea. Tenemos por delante importantes desafíos frente a los cuales comprometo mi más completa dedicación, entusiasmo y experiencia”, expresó ante la asamblea, donde se eligió el directorio, presidido por Gazitúa y compuesto además por Bernardo Matte Larraín, Juan Carlos Eyzaguirre, José Ignacio Goldsack, Jennifer Soto, José Miguel Irarrázaval, Renato Peñafiel, Jorge Marín y Ramón Eluchans.

Gazitúa se tomó unos minutos para hablar de distintos temas, como la tensiones geopolíticas, el crecimiento económico, la reforma de pensiones y el negocio de Bicecorp, en medio del proceso de fusión con Grupo Security que ya comenzó.

Desde la testera, acompañado del gerente general de la compañía, Juan Eduardo Correa, Gazitúa destacó los hitos en el marco de la fusión, como el acuerdo suscrito en enero de 2024 entre ambas firmas para avanzar en la integración de sus negocios, la promesa de compraventa en abril de ese año que selló el acuerdo, el due dilligence posterior y el proceso de la OPA a inicios de 2025, cuando Forestal O´Higgins y Bicecorp tomaron el control del 98,43% de Grupo Security, siendo hoy titulares de 26,16% y 72,27%, respectivamente, del capital suscrito de dicha sociedad.

“Quiero hacer un especial reconocimiento a quienes lideraron desde Bicecorp y Grupo Security todo este proceso durante el último año. Se trata de un equipo de profesionales con amplia experiencia, conocimientos y capacidades humanas, que me honra presidir y formar parte”, sostuvo.

El presidente de la compañía recordó que la incorporación de Grupo Security posiciona a la empresa como un actor con un valor bursátil cercano a los US$ 3.000 millones, con activos totales por US$ 34 mil millones y 2,4 millones de clientes.

“Más allá de las cifras, estamos abocados a llevar adelante una integración de los negocios ordenada y sostenible, que ponga a las personas y a los clientes en el centro, asegurando la continuidad de los servicios a todos los clientes de Grupo Security y Bicecorp con los más altos estándares de calidad y atención”, manifestó Gazitúa.

En todo caso, señaló que “se trata de un proceso que requerirá de enormes esfuerzos, que enfrentará grandes desafíos y que probablemente no estará exento de dificultades”.

El foco de Bicecorp está puesto en una integración para crecer. “Queremos ser una gran alternativa de financiamiento en la banca y ofrecer los mejores productos para atender las necesidades de las personas en seguros. Trabajaremos para que así suceda”, comprometió.

En ese contexto, indicó: “Tenemos la oportunidad de ser el más completo y mejor grupo financiero de Chile”.

Tareas fundamentales para Chile

El presidente del grupo manifestó que “Chile merece retomar un ritmo de crecimiento que se traduzca en una mejor calidad de vida para todos sus habitantes y, para ello, necesita instituciones y compañías sólidas, vigorosas, jugadas e innovadoras, tal como la que estamos comenzado a levantar”.

En particular, sobre la situación local, señaló que “todos los estudios de opinión concuerdan en que la seguridad pública y el crecimiento constituyen las mayores preocupaciones de la población. No podría ser de otra forma: con un crecimiento del PIB que en 2024 se situó en apenas un 2,6%, Chile no cuenta con los recursos suficientes para abordar las múltiples necesidades sociales”.

En ese contexto, para Gazitúa, “retomar el crecimiento, avanzar en productividad, trabajar en un Estado más eficiente, incentivar el empleo formal, promover las inversiones y generar una nueva agenda de infraestructura, se vuelven tareas fundamentales y deberían formar parte de toda agenda política en un año de elecciones”.

Asimismo, destacó como un hecho relevante de los últimos meses la aprobación de la reforma de pensiones. “Entre sus aspectos positivos destaca la consolidación del modelo previsional de capitalización individual, impulsor clave del desarrollo del mercado de capitales chileno, lo que abre una nueva oportunidad para recuperar su profundidad que se debería traducir en beneficios para todas las personas”, estimó.

Gazitúa también se refirió a la situación internacional e incertidumbres geopolíticas que mantienen, “en tensión a los mercados” y estimó que sus “eventuales consecuencias para nuestra economía son aún difíciles de determinar”.

Sin embargo, estimó que “como país abierto al mundo y altamente dependiente del comercio internacional, debemos seguir estos hechos con atención y, en la medida de nuestras capacidades, defender las ventajas del libre comercio global, como principal promotor de los enormes avances alcanzados durante las últimas décadas”.