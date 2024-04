La maquinaria de Wall Street de Goldman se acelera e impulsa un aumento sorpresa de las ganancias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El enfoque de regreso a lo básico de Goldman Sachs Group Inc. está dando sus frutos, ya que registró ganancias que superaron las expectativas y provocaron que sus acciones subieran más este año.

El gigante de Wall Street registró un aumento del 28% en sus ingresos netos en el primer trimestre, incluso cuando los analistas se preparaban para una caída respecto al año anterior. Ese aumento sorpresa fue liderado por sus operadores -que eludieron la desaceleración de su principal rival, JPMorgan Chase & Co.- y los banqueros que sacaron provecho del resurgimiento de la actividad de negociación.

Goldman Sachs ha tratado de recuperar inversores con un enfoque renovado en su negocio principal de Wall Street y un enfoque más predecible en su unidad de administración de dinero. Esto se produce después de que la dirección de la empresa enfrentara críticas por perder el control de su impulso a la banca minorista y pasara gran parte de 2023 arruinando ese esfuerzo en medio de una desaceleración más amplia, lo que llevó a resultados decepcionantes.

A medida que la actividad en los mercados de capitales vuelve a aumentar, los analistas anticipan que Goldman está mejor posicionado para beneficiarse de ese repunte. Pero una recuperación completa no está garantizada, amenazada por los todavía impredecibles recortes de tasas de la Reserva Federal y la aparición de nuevos conflictos globales.

La reversión respecto de 2023 fue más evidente en una métrica clave. El banco informó un rendimiento sobre el capital del 14,8% durante los primeros tres meses, en línea con sus objetivos a más largo plazo y casi el doble del sombrío 7,5% que registró para 2023. Los resultados también incluyeron un cargo de US$ 78 millones por un depósito federal adicional. Evaluación especial de Insurance Corp. derivada de las quiebras de los bancos regionales del año pasado.

Los ingresos netos fueron de US$ 4.130 millones, o 11,58 dólares por acción, sobre US$ 14.210 millones de ingresos en el primer trimestre. Las acciones de Goldman subieron hasta un 6% en la mañana en Nueva York.

Solomon destaca resultados

"Nos sentimos muy bien con los resultados del primer trimestre", dijo el CEO, David Solomon, en la conferencia telefónica sobre resultados. "Este desempeño se vio favorecido por las rápidas acciones que tomamos el año pasado para limitar nuestro enfoque estratégico y aprovechar nuestras fortalezas principales".

Los operadores de renta fija generaron US$ 4.320 millones en ingresos, superando las predicciones de los analistas de una caída, impulsadas por las hipotecas y los préstamos estructurados. En noviembre, el banco nombró a Mahesh Saireddy como su director global de hipotecas y productos estructurados. Los ingresos por negociación de acciones de US$ 3.310 millones también superaron las expectativas en un momento en que la empresa con sede en Nueva York busca consolidar su estatus como la principal franquicia de negociación de acciones.

Los ingresos de la banca de inversión sumaron US$ 2.080 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 1.820 millones. Los honorarios de asesoramiento sobre fusiones de US$ 1.010 millones también estuvieron por encima de las estimaciones. Su negocio de capital social fue de US$ 370 millones con un repunte en las ofertas públicas de acciones y los ingresos por suscripción de deuda fueron de US$ 699 millones. La empresa dijo que su cartera de acuerdos disminuyó en relación con el trimestre anterior.