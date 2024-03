Las preocupaciones que informó Banco Santander en EEUU sobre su operación en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Banco Santander Chile presentó recientemente a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) su informe 20-F.

Este documento es presentado por los emisores al regulador de EEUU y entrega detalles de los principales riesgos que tienen sus operaciones para la consideración de los inversionistas.

Situación económica

Uno de los temas que abordó el 20-F fue el panorama económico del país.

El banco recordó que en 2023 “la economía chilena experimentó una recesión moderada debido al entorno de altas tasas de interés”.

En línea con lo anterior, profundizó que “la economía de Chile ha experimentado una volatilidad significativa en las últimas décadas, caracterizada, en algunos casos, por un crecimiento lento o regresivo y una disminución de la inversión”.

Con miras a lo que viene en 2024, la entidad planteó que “es posible que la economía chilena no continúe creciendo a tasas similares a las del pasado, a pesar de que se ha recuperado en su mayor parte de la pandemia”.

Una de las proyecciones que espera el banco para este año es que “se produzca una reducción significativa de las tasas de corto plazo en 2024, lo que podría aumentar el riesgo de pago anticipado de nuestra cartera de préstamos”.

Pensiones

Otro aspecto que abordó el informe de Santander fue la reforma previsional.

El banco hizo ver que actualmente existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará la iniciativa que hoy se discute en el Congreso, sobre todo, respecto de la cotización adicional de 6% que propone el Gobierno y su distribución hacia capitalización individual y/o seguro social.

Según Santander, bajo el actual marco legal las AFP aún pueden seguir teniendo presencia importante en el banco a través de las inversiones de los fondos de pensiones.

De acuerdo a los cálculos de la firma, las gestoras tenían hasta el término del tercer trimestre de 2023 la posibilidad de poder invertir otros US$ 7.700 millones en el banco vía patrimonio, depósitos y renta fija.

Medios de pago

Los cambios introducidos a las tasas de intercambio -que son las comisiones que los bancos pueden cobrar a los adquirentes- en la industria de medios de pagos fue otro elemento que destacó Santander en su 20-F. De hecho, indicó que estas tasas tendrán un impacto significativo en los ingresos de su operación chilena.

La entidad financiera reveló que la reducción de estas tasas significará una disminución de los ingresos por comisiones de tarjetas de $ 25 mil millones en 2024 y de $ 47 mil millones aproximadamente en 2025.

Constitución

Por último, también se manifestó por futuros cambios a la Constitución. “Aunque el Gobierno ha declarado que no iniciará un nuevo proceso de reforma constitucional, no está claro si no se iniciará nuevamente en una fecha posterior o por parte de un Gobierno diferente”, sostuvo el 20-F de Santander.