Los traders de JPMorgan logran un cuarto trimestre de 2024 récord gracias a los movimientos electorales en EEUU

Los traders de JPMorgan Chase & Co. obtuvieron el mejor resultado de su historia en el cuarto trimestre, impulsados ​​por la volatilidad ligada a las elecciones estadounidenses de noviembre.

Los ingresos de trading de la empresa aumentaron un 21% respecto al año anterior, alcanzando los US$ 7.050 millones. La renta fija fue la estrella, con ingresos que superaron las estimaciones de los analistas, mientras que los ingresos por operaciones con acciones se quedaron cortos.

Se esperaba que los cinco principales bancos estadounidenses completaran 2024 con un aumento combinado del 15% en los ingresos por operaciones comerciales a US$ 24.500 millones, el cuarto trimestre más alto en al menos cinco años. Los resultados se vieron impulsados ​​por la fuerte demanda de los inversores que hicieron apuestas sobre el impacto de la votación en Estados Unidos y la administración entrante de Trump.

"La economía estadounidense ha sido resistente", dijo el miércoles el director ejecutivo Jamie Dimon en un comunicado. “Sin embargo, persisten dos riesgos importantes. Las necesidades de gasto actuales y futuras probablemente serán inflacionarias y, por lo tanto, la inflación puede persistir durante algún tiempo. Además, las condiciones geopolíticas siguen siendo las más peligrosas y complicadas desde la Segunda Guerra Mundial”.

Las acciones de JPMorgan, que subieron un 46% en los 12 meses hasta el martes, ganaron un 2,2% en las primeras operaciones.

Ingresos netos caen pero superan expectativas

El mayor prestamista estadounidense presenta el miércoles sus resultados del cuarto trimestre de los grandes bancos junto con sus rivales Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. Los recortes de tipos de la Reserva Federal a partir de septiembre, el impacto de las elecciones estadounidenses en el comercio y la gestión de los ejecutivos Las perspectivas sobre las tasas y las negociaciones son lo más importante para los inversores.

Los ingresos netos por intereses cayeron un 3%, pero aun así superaron las expectativas, alcanzando los US$ 23.400 millones en el trimestre. La compañía dijo que la cifra de este año podría ser de unos US$ 94.000 millones, más de los US$ 89.800 millones que esperaban los analistas.

JPMorgan dio un giro de 180 grados en la orientación del NII para 2025 en el trimestre. En octubre, el director financiero Jeremy Barnum dijo que la estimación de consenso de US$ 87 mil millones en ese momento era “un poco exagerada”. En diciembre, las perspectivas para las tasas de interés eran más altas, y Marianne Lake, que dirige la creciente unidad de consumo del prestamista, dijo a los inversionistas que el NII de 2025 podría ser alrededor de US$2 mil millones más.

Las comisiones de banca de inversión de JPMorgan en el cuarto trimestre aumentaron un 49% a US$ 2.480 millones. Los honorarios de asesoramiento y la suscripción de acciones superaron las expectativas, aunque la suscripción de deuda no fue suficiente. Los gastos no financieros para el cuarto trimestre ascendieron a US$ 22.800 millones, mejor de lo esperado.