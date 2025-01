BlackRock registra efectivo récord de los clientes en 2024 y el CEO Larry Fink asegura que es "solo el comienzo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

BlackRock Inc. obtuvo un récord anual de US$ 641 mil millones en efectivo de clientes, lo que subraya el alcance global de la empresa en acciones y bonos, fondos indexados y activos y, cada vez más, en el mercado de activos privados, cada vez más lucrativo y de rápido crecimiento.

La cuenta incluyó US$ 390 mil millones que fluyeron hacia su negocio de ETF en general el año pasado, US$ 226 mil millones a fondos de acciones y US$ 164 mil millones a renta fija, dijo BlackRock en un comunicado el miércoles anunciando las ganancias trimestrales y anuales del mayor administrador de activos del mundo.

La suma anual excede todos los activos de algunos administradores de dinero más pequeños, construidos durante décadas, y demuestra la capacidad de BlackRock para continuar atrayendo clientes durante mercados volátiles y una intensa competencia y cambios en la industria.

Los activos totales de BlackRock ascendían a casi US$ 11,6 billones (millones de millones) el 31 de diciembre y se prevé que crezcan en 2025, tras un año de espectaculares acuerdos por parte del CEO Larry Fink, quien comprometió casi US$ 30 mil millones en tres transacciones para transformar la empresa en un actor importante. en activos y datos alternativos y privados.

"Esto es sólo el comienzo", dijo Fink en el comunicado. "BlackRock entra en 2025 con más crecimiento y potencial de mejora que nunca".

Resultados mejor que lo estimado

Los US$ 201 mil millones de flujos netos de BlackRock hacia sus fondos de inversión a largo plazo en los últimos tres meses del año y los US$ 281 mil millones de dólares de flujos netos totales (que incluyen productos de gestión de efectivo) para el trimestre superaron fácilmente las estimaciones promedio de US$ 160 mil millones y US$ 198 mil millones, respectivamente, de la encuesta de analistas realizada por Bloomberg. Su ETF de bitcoin, que comenzó a principios de 2024, ha crecido rápidamente hasta tener ahora más de 50 mil millones de dólares en activos.

El ingreso neto ajustado por acción de la empresa para el trimestre aumentó un 23% respecto al año anterior a US$ 11,93 por acción. Los ingresos trimestrales aumentaron un 23 % a casi US$ 5.700 millone respecto al año anterior, y los ingresos anuales totales de la empresa superaron los US$ 20.000 millones el año pasado, un 14% más que en 2023.

Actividad de fusiones y adquisiciones

Las acciones de BlackRock subieron un 26% en 2024, superando el avance del 23% del índice S&P 500. Han caído alrededor de un 6% en lo que va del año hasta el cierre del mercado el martes, en medio de una baja del mercado de valores mientras los inversores apuestan a que la Reserva Federal recortará las tasas este año más lentamente de lo que habían pensado hace sólo unos meses.

Los activos de la empresa crecerán considerablemente en los próximos meses con el acuerdo anunciado para comprar HPS Investment Partners, que gestiona aproximadamente US$ 150.000 millones y que impulsará a BlackRock a convertirse en uno de los principales líderes en crédito privado.

"Para muchas empresas, los períodos de fusiones y adquisiciones contribuyen a una pausa en la participación de los clientes", dijo Fink, añadiendo que en la empresa, en cambio, "la actividad de los clientes se aceleró en el cuarto trimestre".

Las ganancias muestran cómo el administrador de activos más grande del mundo continúa expandiéndose mientras muchas empresas han luchado por el alejamiento de los fondos de acciones administrados activamente, los bajos rendimientos de las inversiones y un tercer año de volatilidad en el mercado de bonos.

BlackRock se está preparando para casi duplicar su cartera de activos alternativos y competir contra los líderes de la industria Blackstone Inc., KKR & Co. y Apollo Global Management Inc.

La empresa completó su adquisición de Global Infrastructure Partners por US$ 12.500 millones en octubre y está en proceso de cerrar un acuerdo de 2.550 millones de libras esterlinas (US$ 3.100 millones) para la firma de datos Preqin Ltd. Su compra por US$ 12.000 millones de la tienda de crédito privado HPS remodelará la capacidad de la empresa. proporcionar una gama completa de bonos públicos y financiación de crédito privado a prestatarios en todos los mercados.