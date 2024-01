Acciones globales se toman un respiro tras récords en Wall Street a la espera de los resultados de las empresas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las acciones globales se tomaban un respiro tras las últimas sesiones de récords en Wall Street y exhibían ligeras variaciones el martes, a la espera de una serie de resultados de empresas que deberían ofrecer información sobre el estado de la economía global.

Mientras en Nueva York los futuros de acciones se mantenían prácticamente sin cambios, en Europa el Euro Stoxx 50 bajaba 0,29% y el DAX alemán retrocedía 0,17%.

Netflix Inc., Johnson & Johnson y Procter & Gamble Co. informarán sus resultados trimestrales hoy, y los resultados de Tesla Inc. e Intel Corp. se publicarán a finales de esta semana.

"Hasta ahora no ha habido señales de una recesión en Estados Unidos, por eso la temporada de resultados del cuarto trimestre es tan importante", dijo Kenneth Broux, estratega de Societe Generale SA en Londres. "Los inversionistas querrán ver cuál es la orientación de las empresas para 2024 en cuanto a la demanda de los consumidores y los márgenes de beneficio".

En Asia, el Nikkei terminó la sesión del martes con una caída de 0,08%, mientras que el Hang Seng subió 2,63% por informaciones de que las autoridades están considerando un paquete de medidas para estabilizar la caída en el mercado de valores.