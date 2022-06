Bolsa de Santiago profundiza su caída a media jornada acoplada con los mercados internacionales

Tras iniciar la jornada de este jueves a la baja, la Bolsa de Santiago profundizó su caída hacia la mitad de la sesión, registrando un retroceso de 2,42% a 4.934 puntos, en un nuevo día marcado por la volatilidad en los mercados internacionales.

Las caídas en la plaza local son lideradas por Vapores (2,83%), además de acciones del sector financiero, como Banco de Chile (2,66%), BCI (2,64%) y Santander (2,57%). Pero también caen Falabella (2,51%), CMPC y SQM (ambas con declives de 2,24%) y ECL (2,11%).

En Estados Unidos, los mercados también revierten las alzas de la mañana y a media tarde el Dow Jones cede 0,33%, mientras que el S&P 500 declina 0,25%. El tecnológico Nasdaq, por su parte, todavía resiste en terreno positivo, con incremento de 0,3%, aunque también cedió la mayor parte de lo ganado en las primeras horas del día.

En Europa, en tanto, las transacciones ya terminaron en terreno negativo, con el DAX de Frankfurt liderando la retirada, con una baja de 1,76%, mientras que regional Euro Stoxx 50 cayó 0,82%, el FTSE 100 de Londres retroció 0,97%, y el CAC de París declinó 0,56%.

Los desempeños en Europa responden a la constatación del frenazo de la economía europea, como afirmó Ashish Marwah, director de inversiones de ADS Investment Solutions. "Este no es un punto definitivo para salir e invertir capita. El mercado no puede tomar una decisión. No es un buen momento para invertir en casi cualquier clase de activos. Si es necesario, puede encontrar algo de valor en los bonos, pero aparte de esa mayor asignación de efectivo es la prioridad", añadió.

Esta mañana los estrategas de Citigroup, indicaban que con los inversionistas cada vez más preocupados por el impacto de la elevada inflación en las ganancias corporativas, las acciones de crecimiento más afectadas podrían ver cierto alivio, a medida que el enfoque se aleja del impacto del aumento de las tasas.

Las tasas de interés más altas significan un mayor descuento para el valor presente de ganancias futuras, perjudicando a las acciones de crecimiento con las valoraciones más altas, incluida la tecnología, e impulsando las acciones baratas o las llamadas de valor.