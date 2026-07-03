Bolsas suben y el IPSA recupera los 10.800 puntos mientras EEUU se toma un día libre por sus 250 años de independencia

El índice chileno ganaba un leve 0,2%, mientras el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,6% y los futuros del S&P 500 aumentaban 0,3%. Al cierre de las plazas asiáticas, el Nikkei saltó 1,5% y el Hang Seng avanzó 1,3%.

Las bolsas en general subían este viernes, sin referencias desde Wall Street por el Día de la Independencia de Estados Unidos, y mientras sigue habiendo un impulso positivo por las señales que trajeron los últimos datos de empleo norteamericanos.

El S&P IPSA subía 0,2% a 10.813,23 puntos, en gran medida respaldado por las acciones de Copec (0,9%), SQM-B (0,8%) y Cencosud (0,8%), tras cerrar a la baja en la víspera.

Se espera poco dinamismo a nivel global, pues la sesión no contará con los flujos desde EEUU, cuyos mercados se encuentran cerrados por la celebración de sus 250 años de independencia. Si bien este feriado cae 4 de julio, se está observando un día antes, ya que este año correspondió a un sábado.

De todas formas, los futuros de índices de Wall Street se transaban hoy en el mercado derivado: el contrato ligado al Nasdaq 100 ganaba 1,3% y el del S&P 500 aumentaba 0,3%, mientras que el del Dow Jones se estabilizaba.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,6%, y el índice de Londres no tenía cambios relevantes. Asia tuvo una jornada positiva, donde el japonés Nikkei avanzó 1,5%, el hongkonés Hang Seng subió 1,3% y el CSI 300 de China continental sumó 0,6%.