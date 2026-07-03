Bolsas suben y el IPSA recupera los 10.800 puntos mientras EEUU se toma un día libre por sus 250 años de independencia
El índice chileno ganaba un leve 0,2%, mientras el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,6% y los futuros del S&P 500 aumentaban 0,3%. Al cierre de las plazas asiáticas, el Nikkei saltó 1,5% y el Hang Seng avanzó 1,3%.
Noticias destacadas
Las bolsas en general subían este viernes, sin referencias desde Wall Street por el Día de la Independencia de Estados Unidos, y mientras sigue habiendo un impulso positivo por las señales que trajeron los últimos datos de empleo norteamericanos.
El S&P IPSA subía 0,2% a 10.813,23 puntos, en gran medida respaldado por las acciones de Copec (0,9%), SQM-B (0,8%) y Cencosud (0,8%), tras cerrar a la baja en la víspera.
Se espera poco dinamismo a nivel global, pues la sesión no contará con los flujos desde EEUU, cuyos mercados se encuentran cerrados por la celebración de sus 250 años de independencia. Si bien este feriado cae 4 de julio, se está observando un día antes, ya que este año correspondió a un sábado.
De todas formas, los futuros de índices de Wall Street se transaban hoy en el mercado derivado: el contrato ligado al Nasdaq 100 ganaba 1,3% y el del S&P 500 aumentaba 0,3%, mientras que el del Dow Jones se estabilizaba.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,6%, y el índice de Londres no tenía cambios relevantes. Asia tuvo una jornada positiva, donde el japonés Nikkei avanzó 1,5%, el hongkonés Hang Seng subió 1,3% y el CSI 300 de China continental sumó 0,6%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno lanza 5.000 subsidios a la contratación para acelerar creación de empleo ante crisis laboral y suma a regiones al plan de reactivación
"La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en firma mexicana Numaris para expandirse en tecnología logística
La inversión se produce en un contexto de transformación del sector logístico mexicano, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, el nearshoring y una mayor demanda por soluciones tecnológicas para optimizar el transporte.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete