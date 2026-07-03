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Bolsas suben y el IPSA recupera los 10.800 puntos mientras EEUU se toma un día libre por sus 250 años de independencia

El índice chileno ganaba un leve 0,2%, mientras el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,6% y los futuros del S&P 500 aumentaban 0,3%. Al cierre de las plazas asiáticas, el Nikkei saltó 1,5% y el Hang Seng avanzó 1,3%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 10:06 hrs.

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<p>Bolsas suben y el IPSA recupera los 10.800 puntos mientras EEUU se toma un día libre por sus 250 años de independencia</p>

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