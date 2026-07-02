EEUU creó menos empleos de los esperados en junio y se reducen expectativas de un alza de tasas de la Fed

Se crearon 57.000 puestos de trabajo frente a los 115.000 estimados por el mercado y ante una baja en la participación en la fuerza laboral, la tasa de desempleo cedió levemente a 4,2%.

De una creación de 129.00 empleos en mayo, la economía estadounidense registró 57.000 nuevos puestos de trabajo en junio, con lo que queda distante no solo del dato previo sino que también de las expectativas del mercado, que apuntaban a un total de 115.000.

De todas maneras, la tasa de desempleo cedió levemente de 4,3% el mes pasado a 4,2%, lo que se explic principalmente por una caída de la tasa de participación en la fuerza laboral, que bajó 0,3 puntos porcentuales hasta el 61,5%.

Así lo detalla el informe presentado la mañana de este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales, que adelantó la entrega de la estadística laboral, debido al feriado de este viernes previo a la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense.

Destacó negativamente en el reporte la creación de apenas 3.000 empleos en el sector manufacturero, de alta sensibilidad política. En tanto, pese a ser sede del Mundial de Fútbol, en los sectores de ocio y hotelería se resgistró una disminución de 61.000 plazas laborales.

Adicionalmente, la composición del empleo evidencia un deterioro importante en los puestos de tiempo completo. De acuerdo con Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, esto "apunta a una mayor debilidad estructural en el mercado laboral estadounidense, con el empleo a tiempo completo en niveles que no se veían desde 2024".

¿Menos opciones de alza de tasas?

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló este miércoles -en un panel de un evento del BCE- que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en ingles) consideró que el mercado laboral se encontraba "estable". Sin embargo, advirtió que los precios seguían siendo "demasiado altos" y que la Reserva Federal se había "comprometido nuevamente a lograr la estabilidad de precios".

Lo anterior en un marco de crecientes expectativas de alza de tasas durante lo que resta del año en curso. Sin embargo, el dato laboral conocido esta jornada parece apuntar en la dirección de una política monetaria sin prontos movimientos.

De hecho, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años, que es la más sensible a los cambios en la política monetaria, cayó 6 puntos básicos hasta el 4,11%, mientras que la rentabilidad de los bonos a 10 años disminuyó 2 puntos básicos hasta el 4,46%, en respuesta a una disminución de las expectativas del mercado sobre un alza de tasas.

“Es un informe excelente para Kevin Warsh y también para el mercado de bonos”, declaró Jeffrey Rosenberg, gestor sénior de cartera de BlackRock, a Bloomberg Television. Esto ayudará a “Warsh a ser paciente”.

Por su parte, Zach Griffiths, jefe de estrategia macroeconómica y de grado de inversión en CreditSights, indicó que "las cifras de hoy concuerdan con nuestra opinión de que, si bien es poco probable que la Reserva Federal recorte las tasas de interés pronto, es probable que las subidas de tipos tampoco sean apropiadas a corto plazo, quizás incluso durante los próximos 12 meses”.