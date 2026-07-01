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Warsh debuta ante la banca central mundial y afirma que los “precios están demasiado altos” en EEUU

El nuevo presidente de la Fed participó este miércoles en un foro del Banco Central Europeo en Portugal, evitando dar una guía clara sobre la decisión de tasas de julio.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 10:10 hrs.

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<p>Warsh debuta ante la banca central mundial y afirma que los “precios están demasiado altos” en EEUU</p>

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