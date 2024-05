IPSA cae junto a Falabella y Cencosud mientras Wall Street es arrastrado por derrumbe de tecnológica Salesforce

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones tanto en Chile como en Estados Unidos están cayendo este jueves, pese a que los mercados de bonos parecen algo más aliviados tras la revisión a la baja del PIB estadounidense del primer trimestre.

El S&P IPSA chileno bajaba 0,39% a 6.655,52 puntos, con las acciones de Falabella (-2,5%), Cencosud (-2,38%) y CMPC (-2,22%) encabezando las bajas del día, después de que el índice cerró con pérdidas la sesión anterior.

Esto ocurre mientras en la Bolsa de Nueva York, que también viene de cerrar en rojo, el Dow Jones perdía 0,72%, el S&P 500 bajaba 0,17% y el Nasdaq Composite retrocedía 0,36%,

Salesforce y el PIB

Las acciones del gigante del software Salesforce (-20,8%) registraban su mayor caída desde 2008. La firma tecnológica pronosticó ayer en la tarde el crecimiento trimestral más lento de su historia para el segundo trimestre, renovando las preocupaciones de que se quede abajo del auge de la Inteligencia Artificial.

Los agentes también digieren noticias macro. Temprano en EEUU se informó que el PIB del primer trimestre se revisó de 1,6% a 1,3% tasa anualizada (como se esperaba), pero el consumo personal se rebajó más de lo previsto y el subíndice de precios subyacente bajó en una décima, pese a que no se esperaban cambios.

Aunque los datos fueron bienvenidos por la renta fija -los rendimientos del Tesoro aflojaban hasta en 7 puntos base-, no han levantado a los índices de Wall Street, aunque sí moderaron sus caídas de la mañana.

"El nombre del juego sigue siendo inflación y tasas de interés, y a pesar de una esperada revisión a la baja del PIB, no hubo mucho en los datos de hoy para sacudir el statu quo", dijo el managing director de E*Trade de Morgan Stanley, Chris Larkin, citado por Bloomberg.

Kenny Fisher, analista de mercados de Oanda, advirtió que "la Fed está preocupada por una inflación obstinadamente alta y los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto no han dejado de echar agua fría sobre las expectativas de baja de tasas. La Fed ha demostrado que puede ser paciente y, si el panorama de la inflación no mejora, es concebible que no baje las tasas antes de 2025".