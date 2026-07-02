Empresas Copec coloca bonos por hasta US$ 257 millones para refinanciar pasivos

La operación se concentró en dos series con vencimientos a 10 y 20 años, por cerca de UF 5,8 millones.

Empresas Copec volvió este jueves al mercado de deuda local. La compañía ligada al Grupo Angelini colocó bonos por UF 5,8 millones, equivalentes a cerca de US$ 257 millones, bajo la línea inscrita por un monto máximo de UF 7 millones.

La operación se concentró en dos series en UF, ambas tipo bullet, con pago de intereses semestrales y valor nominal de UF 500 por bono.

La serie "BECOP-AP", a 20 años, con vencimiento en junio de 2046, fue colocado por UF 3,3 millones a una tasa de 3,46%, con una duración final de 14,77 años.

El segundo tramo correspondió a la serie "BECOP-AO", a 10 años, con vencimiento en junio de 2036, fue colocado por UF 2,5 millones a una tasa de 3,34% y una duración de 8,59 años.

Los instrumentos correspondientes a las series AO y AP lograron un spread de 79 y 81 puntos base, respectivamente. Y en el caso de la serie AO, este spread fue el más bajo del año para bonos corporativos a ese plazo en el mercado local.

Por el lado de la demanda, ambas emisiones alcanzaron 1,9 y 1,8 veces el monto ofertado.

“Estamos colocando bonos con horizontes de 10 y 20 años en condiciones muy favorables, reflejo de la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo y en la solidez financiera que históricamente ha caracterizado a la compañía”, señaló el gerente de administración y finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro.

Los fondos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos del emisor y/o de filiales como Copec, Abastible, Arauco, Nutrisco y Blue Express, entre otras.

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Operaciones

La operación se da en momentos en que la compañía sigue avanzando en el proyecto Sucuriú, la planta de celulosa que Arauco construyó en Brasil y que según el prospecto de la compañía, lleva un progreso de 62,1% a marzo de este año.

En octubre de 2024, los accionistas de la filial forestal habían aprobado un aumento de capital de hasta US$ 1.200 millones, a pagarse en tres tramos: US$ 300 millones durante 2024, US$ 450 millones en 2025 y otros US$ 450 millones durante 2026.

Según la presentación en el roadshow -realizado en junio- la emisión del bono se da tras un primer trimestre en que la compañía reportó un Ebitda ajustado de US$ 880 millones, con un alza frente al trimestre anterior y en 12 meses, impulsado por el sector energía por la revalorización de inventarios y un mayor aporte de lubricantes.

El sector forestal, en cambio, retrocedió por menores volúmenes de madera aserrada y una caída en los precios de la celulosa. La utilidad en el período llegó a US$ 272 millones, también con incrementos frente al trimestre previo y mismo periodo de 2025.

Como resguardo para los tenedores, los bonos fijaron un límite de endeudamiento de hasta 1,2 veces la deuda financiera neta sobre el patrimonio de la compañía.

“Estamos colocando bonos con horizontes de 10 y 20 años en condiciones muy favorables, reflejo de la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo y en la solidez financiera que históricamente ha caracterizado a la compañía”, señaló el gerente de administración y finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro.

Finalmente, la compañía llegó al mercado con clasificaciones de riesgo locales de AA por parte de Feller Rate y AA- de Fitch Ratings, ambas con perspectiva estable.

Scotiabank actuó como banco estructurador, mientras que Banco Santander ofició de representante de tenedores de bonos y banco pagador.