Flujos de depósitos a plazo aumentaron 4,4% al cierre del tercer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En los últimos meses, los depósitos a plazo recuperaron terreno frente a lo registrado a inicios de año.

Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al tercer trimestre se registró un flujo de depósitos a plazo de US$ 68.251 millones, con un aumento interanual de 4,4% en relación a 2023, cuando alcanzó los US$ 65.365 millones.

Aunque no alcanzó el punto más alto en el año, se estabilizó luego de una baja en junio, cuando llegó a US$ 64.012 millones.

Banco de Chile registró el flujo más alto de depósitos a plazo totalizando US$ 13.604 millones. Sin embargo, la cifra implicó una baja de 9,65% en relación a igual período del año pasado. En segundo lugar, Bci tuvo un flujo de US$ 12.177 millones, con un aumento interanual de 17,5%. Santander se quedó en el tercer puesto con US$ 11.252 millones, con una disminución de 2,15%.