Pablo Bello de BTG: “El 85% de las empresas IPSA mantiene números positivos en la entrega de resultados trimestrales”

En lo que va de 2024, el IPSA acumula una rentabilidad de 5%, la que, a juicio del gerente de renta variable de BTG Pactual Asset Management, Pablo Bello, “no ha sido muy buena en comparación a los mercados bursátiles internacionales, ni tampoco respecto a los retornos observados en renta fija”.

Aunque estimó poco probable que el índice alcance los 7.000 puntos -este martes cerró en 6.510- hacia fines de 2024, se mostró optimista para el mediano plazo. “Se están juntando hartas variables para seguir creyendo que el IPSA podría tener un retorno en torno a 20% en los próximos 12 a 18 meses”, afirmó.

Su entusiasmo se explica por la baja valorización de las compañías locales en contraste con los sólidos resultados que han venido reportando. Además, el Banco Central continuaría con los recortes en la tasa de interés.

SQM

Desde fines de octubre, las empresas IPSA comenzaron a entregar sus resultados del tercer trimestre, proceso que culmina a fines de noviembre.

En este escenario, Bello anticipó un sólido desempeño para estas empresas: “El 85% de las compañías del IPSA están con muy buenos números en la entrega de resultados trimestrales”.

El 15% restante, que no tendría buenos resultados, corresponde principalmente a SQM. A pesar de que todavía no reporta, se espera que su trimestre no muestre cifras destacadas en relación con 2023.

En contraste, subrayó el crecimiento en las ganancias de varias firmas y proyectó que cerrarán “el año con un incremento de 10% de utilidades en las compañías del IPSA y el próximo año con otro 10%”. Además, aseguró que este año ha sido positivo para el retail.

Sin embargo, advirtió que la victoria electoral de Donald Trump en EEUU podría introducir volatilidad en el tipo de cambio, lo cual beneficiaría a sectores exportadores, destacando especialmente a Concha y Toro como una de las empresas con potencial en este escenario.

Impacto de las elecciones

Al profundizar sobre los efectos de la victoria de Trump, donde los mercados anotaron inicialmente alzas significativas en índices globales como el S&P 500 y el Dow Jones, Bello atribuyó esta reacción a las promesas del Presidente electo sobre la reducción de impuestos corporativos. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos asociados a un posible aumento en el proteccionismo y la rebaja de impuestos.

Para el ejecutivo, esto podría “significar que se atraiga el flujo de capital a Estados Unidos, en desmedro del resto, o sea, que se invierta todo allá”.

En el ámbito local, Bello consideró que “lo más relevante en las elecciones es este movimiento hacia el centro político, donde los extremos de derecha e izquierda perdieron apoyo”.

Añadió, que una convergencia hacia el centro en las elecciones presidenciales sería favorable para el largo plazo de los mercados.

Finalmente, destacó la importancia de observar el mercado argentino en 2025, ya que bajo la presidencia de Javier Milei se registraron recuperaciones en varias compañías. De mantenerse esta tendencia, este mercado podría ofrecer sorpresas positivas para Chile.