Pablo Sprenger, presidente de Principal para América Latina: “Vamos a ser un asset manager de alto nivel operando distintos segmentos en la región”

En Chile, Principal controla AFP Cuprum y de acuerdo con Sprenger, “siempre vamos a estar abiertos a mejorar el sistema de pensiones de Chile y de los distintos mercados en los que operamos”, afirmó, pero advirtió sus inquietudes con la reforma que está discutiéndose.

- ¿En pensiones, qué es lo que más les preocupa de la discusión que está sobre la mesa?

- Lo que más me preocupa es que vemos que las conversaciones que se están teniendo y lo que suena, no es bueno para los trabajadores. Va directamente en contra de lo que queremos lograr todos, que es tener mejores pensiones a través de ojalá, la mayor cantidad de ahorro posible, un mercado laboral lo más formal posible y a través de mayores rentabilidades.

En la medida en que no se entregue el 6% completo a la cotización del trabajador, no se está logrando. Se está haciendo muy poco en lo relacionado con el mercado laboral, que es un tema fundamental e iniciativas como la licitación (stock), van a tener un impacto mucho mayor en rentabilidad que el beneficio que se pueda tener en precio. El tema de fondo no se está resolviendo y se están tratando de resolver temas más ideológicos, más que los concretos.

- ¿En licitación, coincide con la alerta sobre que no se van a poder producir grandes deals en materia de activos alternativos?

- Este es un tema que es muy serio y técnico porque hay algunos economistas que dicen: “Igual se puede”. Los deals no se negocian como nosotros queremos, sino como los grandes asset managers quieren. Y un gran asset manager está eligiendo quién va a invertir. No necesita a las AFP de Chile. No, dice “¿ustedes quieren? Bueno, estas son mis condiciones”. Si nosotros vamos y le decimos que resulta que quizás en tres años me tengo que salir, esto va a generar un menor acceso a deals en los que queremos estar, que son los que te dan grandes rentabilidades y una alocación subóptima de los activos, porque vamos a estar enfocados más en una potencial liquidez que en pensar en cuál es mejor portafolio para los afiliados.

- A su juicio, ¿contribuye esta reforma a recuperar la profundidad del mercado de capitales?

- Lo digo con total claridad: esta reforma debilita el mercado de capitales, no lo fortalece.