¿Piensas viajar a Brasil? El real no había estado tan barato para los chilenos desde hace un año y medio

Brasil está viendo su moneda en declive, mucho más que otras economías, tales como la chilena, lo que abre oportunidades para convertir favorablemente este verano.

El real brasileño acumula una depreciación de 12% frente al peso chileno en lo que va de 2024, siendo la quinta más debilitada de este ranking tras la libra egipcia, la naira nigeriana, el birr etíope y la libra libanesa.

Los $ 160 en los que el real cotiza actualmente están justo por debajo de su precio promedio de los últimos cinco años, y en mínimos desde mediados de 2023.

"Si tienes planes de visitar Brasil, este es sin duda el mejor momento para comprar reales brasileños. Aunque la moneda podría seguir cayendo, el nivel actual indica que el potencial de pérdidas adicionales es menor que el potencial de ganancias", dijo a DF el analista de mercados de Ebury, Eduardo Moutinho.

La moneda de Brasil está sufriendo los achaques de una crisis fiscal que tiene al gobierno de Lula da Silva en dificultades, exacerbado por un clima internacional favorable al dólar.

"El real brasileño se ha descarrilado hasta una zona de tangible debilidad frente a su valor razonable", escribió este martes el head regional de estudios para las américas de ING, Padhraic Garvey. "En algún momento, Brasil empezará a ofrecer valor y los trades se irán hacia el otro extremo", anticipó.

Intervención cambiaria

Mouthinho recordó que "el Banco Central de Brasil está utilizando sus reservas para evitar que el tipo de cambio se deprecie aún más", y estimó que "una vez que se aprueben reformas importantes en el Congreso, el real brasileño podría experimentar un alivio muy necesario".

La autoridad monetaria brasileña salió este martes a vender más de US$ 3 mil millones en el mercado al contado, pero no logró frenar la caída de la moneda, que está alimentando la inflación en la mayor economía de América Latina.

El instituto emisor vendió US$ 1.270 millones en la primera subasta del día y otros US$ 2.010 millones en la segunda, logrando acotar las pérdidas, pero no borrarlas por completo.

Apuestas contra la divisa

Los fondos especulativos se apresuraron a incrementar sus posiciones contra el real durante la primera mitad de 2024. La apuesta tocó en julio su nivel más profundo de la historia, según datos del regulador de futuros estadounidense.

Las estrategias han resultado ser altamente rentables. Frente al dólar, el real se ha depreciado alrededor de 20% este año y cotiza en su precio más bajo de la historia.

