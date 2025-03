Reparto de dividendos e inversiones: lo que proponen las IPSA a sus juntas de accionistas

Con el inicio del periodo de juntas ordinarias de accionistas, comienzan a definirse las decisiones clave que los directorios someterán a votación. Entre ellos, la política de dividendos, reflejo de la estrategia de crecimiento y retorno al accionista.

Este jueves 27 de marzo, Banco de Chile dará formalmente al kick off de la temporada ordinaria de asambleas. La entidad controlada por el grupo Luksic y Citibank propondrá un dividendo equivalente al 82,4% de las utilidades, con un pago de $ 9,85 por acción.

La corredora de Bci destacó que, para el presente ejercicio, proyecta que la entidad mantendrá un sólido desempeño operativo, con costos de crédito estables y suficiente capital para sostener su crecimiento.

En el caso de SQM-B, la compañía no distribuirá dividendos ordinarios debido a las pérdidas de US$ 404 millones registradas en 2024. No obstante, se espera que en el futuro retome el pago del mínimo legal del 30%, una vez que el mercado del litio se recupere y concluya su plan de inversión.

Para 2025, su Capex alcanzará los US$ 1.100 millones, con US$ 750 millones destinados al negocio del litio tanto en Chile como en el extranjero.

En tanto, Banco Santander aplicará una política de dividendos de 70% sobre sus utilidades de 2024. En 2025, su principal motor de crecimiento será la expansión del margen de interés neto, que refleja la diferencia entre lo que gana por préstamos y lo que paga por los fondos captados. Se espera que este indicador aumente en 18,5%, alcanzando los $ 2.655.601 millones.

Planta de Arauco

Por su parte, Empresas Copec mantendrá una política de dividendos de 30% para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, con un alza al 40% en 2027. Este ajuste responde a la inversión de US$ 4.600 millones que su filial Arauco destinará a la construcción de su nueva planta en Brasil, Sucuriú, con una capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas de fibra corta al año.

En tanto, Cencosud replicará el dividendo de 2024, equivalente al 30% de la utilidad líquida distribuible. Además, anunció un plan de inversión de US$ 610 millones para 2025, un 16% superior al del año anterior, que contempla la apertura de 24 supermercados, 12 de ellos en Estados Unidos bajo la marca The Fresh Market.

Finalmente, Bci informó que propondrá a sus accionistas la distribución de un dividendo de $ 1.110 por acción, lo que representa el 30,27% de las utilidades del ejercicio 2024. La junta se efectuará el 9 de abril.