Senadores Rincón y Pugh responden a críticas del gobierno por indicaciones a Ley FinTech

Ximena Rincón, senadora

- ¿Qué objetivo general tienen las indicaciones que presentó al proyecto de Ley Fintech en lo que respecta a protección de datos?



- Este proyecto es parte del sistema de economía digital y debe ser coherente con los principios y estándares que inspiran el proyecto de ley de protección de datos y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

¿Quién podría oponerse a que se consagren los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia e información y confidencialidad de los datos que se tratarán? ¿O acaso se pretende excepcionar de esos principios a los datos que manejará la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o las FinTech? Eso sería inconcebible porque dejaría a las personas sin protección hasta que se apruebe el otro proyecto. Incorporar aquí esos principios es adelantarse a lo que vendrá para nuestro país.



- ¿Para la aprobación de este proyecto se necesita primero haber despachado el de Protección de Datos Personales?



- Eso sería ideal. La base del proyecto es el tratamiento y circulación de datos personales a escala exponencial, para incrementar la competencia y mejorar los servicios financieros. Para que ese flujo cumpla su objetivo sin desproteger a las personas, se requieren normas de protección de datos que están en el otro proyecto de ley.



- ¿Cómo responde a las críticas que formuló el coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda señalando que estas indicaciones “eliminan la interoperabilidad” del sistema de finanzas abiertas u open banking?



- Esta ley es muy importante, pero hay que hacer las cosas bien para no perjudicar a quienes queremos beneficiar: las personas.



Hoy el proyecto no obliga a que la información sea entregada de forma agregada o anonimizada de los respectivos datos de comercio, lo que puede ser extremadamente delicado. Es necesario mirar en perspectiva la forma en que se propone la interoperabilidad.



Proponemos perfeccionar el registro que permite a la CMF mantener información permanente y refundida de los deudores del sistema financiero para uso exclusivo de las instituciones que fiscaliza. Ello permitiría saldar la eterna promesa de la consolidación de deudas con información negativa y positiva de los consumidores.



- ¿No está en riesgo el esquema de finanzas abiertas bajo los resguardos de protección de datos que formuló en sus indicaciones?



- El esquema de finanzas abiertas no está en riesgo. El modelo regulatorio que proponemos algunos senadores aprovecha los registros existentes y centraliza la información en la CMF, adoptando los resguardos correspondientes y velando por el correcto uso de dicha información. No veo por qué el Ministerio de Hacienda debería oponerse a que una entidad pública y especializada administre los accesos a dicha información.



- ¿Está disponible para conversar con Hacienda para encontrar un consenso?



- Obvio, trabajo siempre con el Ministerio y todos los actores. Mi pregunta sería, ¿cuál es el problema del Ministerio con un rol preponderante de la CMF y que los datos de las personas estén protegidos?

Kenneth Pugh, Senador

- ¿Cuál es el objetivo de las nuevas indicaciones ingresadas?



- El objetivo de las indicaciones es perfeccionar la ley que se está tramitando, dado que en la Cámara de Diputados tuvo una tramitación muy rápida, que no les dio tiempo a los Diputados y Diputadas para reflexionar sobre los alcances de ella.



- Desde Hacienda critican que las indicaciones “desnaturalizarían” el proyecto y que iría en contra del objetivo del open banking. ¿Cómo recoge esos cuestionamientos?



- La declaración de Hacienda confunde un poco a la ciudadanía, dado que este proyecto contiene dos iniciativas que podrían perfectamente haber estado en dos proyectos separados, pero que prefirieron juntarlos en uno.

Contiene la necesaria y urgente necesidad avanzar en la regulación y fiscalización de las empresas FinTech, pero también incorpora la materia de las finanzas abiertas (open banking).

Debemos avanzar con gradualidad y mucha prudencia, entendiendo que el ecosistema digital robusto y resiliente que tienen otros países en Chile no se ha creado aún.

La mayoría de los países que han incursionado en estas materias primero regulan a las FinTech y una vez establecidos los mecanismos de control y se adquiere la cultura necesaria, continúan avanzando en finanzas abiertas. A nivel global ya se avanza decididamente a un ambiente de datos abiertos u open data, pero Chile está recién ingresando, por lo que debemos hacerlo de forma gradual.



- ¿Cuáles son los próximos pasos del proyecto?



- Se deben ir revisando todas las indicaciones que se han ingresado dentro de plazo y debatir sobre ellas para perfeccionar el proyecto. La última de las indicaciones que propuse es darle más facultades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que se pueda reunir permanentemente con todos los actores del ecosistema digital para ver cómo adaptarse a las nuevas tecnologías e innovaciones e incluso revisar la ley cada dos años.

Si vamos a entrar a finanzas abiertas debemos hacerlo de forma informada, con todos los actores participando y adaptándonos permanentemente a los cambios tecnológicos que gatillan grandes innovaciones.



- ¿Está abierto a conversar con el gobierno una alternativa que proteja los datos de las personas y se pueda avanzar en open banking?



- Estoy abierto a conversar con el Ministerio de Hacienda cada una de las indicaciones presentadas y sus fundamentos, esperando que ellos entiendan que lo principal y más importante es la entrega de información a las personas, quienes son finalmente los titulares o los dueños de los datos. Que sean ellos quienes libremente decidan a quién entregar sus datos personales y qué datos en particular.