Wall Street sube tras cese de ataques entre EEUU e Irán
Aunque los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto han tranquilizado al mercado, la retórica corrosiva y los ocasionales brotes de violencia en la región han elevado en ocasiones el riesgo de una escalada más amplia que podría hacer subir los precios del petróleo.
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Los principales índices de Wall Street subían el lunes, ya que el alivio de las tensiones en Medio Oriente mejoraba el ánimo de los inversionistas tras las recientes hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
Aunque los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto han tranquilizado al mercado, la retórica corrosiva y los ocasionales brotes de violencia en la región han elevado en ocasiones el riesgo de una escalada más amplia que podría hacer subir los precios del petróleo.
El Promedio Industrial Dow Jones sumaba 305,52 puntos, o un 0,60%, a 52.189,22 unidades; el índice S&P 500 ganaba 30,56 puntos, o un 0,42%, a 7.384,58 unidades; mientras que el Nasdaq Composite subía 163,15 puntos, o un 0,66%, a 25.464,03 unidades.
Ocho de los once principales índices sectoriales del S&P 500 operaban con ganancias. El sector de servicios de comunicaciones lideraba las subidas con un repunte del 2,6%, y Comcast avanzaba un 9,8% después de que el proveedor de medios y televisión por cable anunció que tiene previsto dividirse en dos empresas independientes que cotizarán en bolsa mediante una escisión libre de impuestos de NBCUniversal y Sky.
La temporada de resultados comenzará en las próximas semanas, lo que supondrá la próxima gran prueba para las acciones este año. "La rentabilidad del 21% del S&P 500 en los últimos 12 meses se ha debido íntegramente a los resultados, lo que convierte a la próxima temporada de presentación de resultados del segundo trimestre de 2026 en un importante catalizador para la trayectoria futura del mercado", dijo Ben Snider, estratega jefe de Renta Variable Estadounidense de Goldman Sachs.
SpaceX subía un 2,3% después de que el Nasdaq anunció que la empresa, que recién salió a bolsa, se incorporará al índice Nasdaq 100 el 7 de julio.
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