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Wall Street sube tras cese de ataques entre EEUU e Irán

Aunque los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto han tranquilizado al mercado, la retórica corrosiva y los ocasionales brotes de violencia en la región han elevado en ocasiones el riesgo de una escalada más amplia que podría hacer subir los precios del petróleo.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 29 de junio de 2026 a las 11:16 hrs.

Wall Street Estados Unidos
<p>Wall Street sube tras cese de ataques entre EEUU e Irán</p>

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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