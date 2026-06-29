Estados Unidos e Irán se preparan para dialogar en Doha tras el cese de los ataques
El jueves, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Singapur en el estrecho, lo que provocó una represalia de EEUU y desencadenó una serie de ataques recíprocos.
Noticias destacadas
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las conversaciones de paz con Irán se reanudarán este martes en Doha, después de que ambas partes acordaran detener una serie de ataques cruzados en torno al estrecho de Ormuz. “Irán ha solicitado una reunión”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “Se celebrará mañana en Doha”.
Poco después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, viajarían a la capital qatarí para mantener reuniones de alto nivel sobre Irán, y que se celebrarían debates técnicos al margen de dichas reuniones.
Añadió que el Presidente quiere que el proceso de paz siga su curso, pero que "la violencia será respondida con violencia".
Irán no ha confirmado los detalles de una nueva ronda de negociaciones para poner fin definitivamente a la guerra que dura ya cuatro meses. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó previamente que no hay ninguna reunión programada y que la capital de Catar no está confirmada como sede, informó la agencia semioficial Tasnim.
Los acontecimientos se producen después de que una nueva escalada de tensión amenazara con hacer fracasar las negociaciones de paz. El jueves, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Singapur en el estrecho, lo que provocó una represalia de EEUU y desencadenó una serie de ataques recíprocos. Tanto Teherán como Washington acusaron a la otra parte de incumplir el acuerdo.
Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que ambas partes cesarán las hostilidades por el momento y que los buques podrán navegar libremente por el estrecho de Ormuz. El sitio Axios había informado previamente sobre el acuerdo para detener los combates y reanudar las conversaciones.
Una tregua frágil tras los ataques cruzados
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó el domingo que lanzó misiles y drones contra la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, y contra la base de la Quinta Flota en el puerto de Salman, en Baréin. Kuwait indicó que interceptó dos misiles y que no hubo daños materiales ni víctimas. Baréin informó que un edificio residencial fue alcanzado, aunque tampoco registró fallecidos.
Los nuevos ataques recordaron la fragilidad de la tregua entre EEUU e Irán y las dificultades que enfrentan las compañías navieras para restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro mundial de energía. Antes del inicio de la guerra, a finales de febrero, por esa vía transitaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.
El tráfico por Ormuz aumentó significativamente después de que Trump firmara el memorándum de entendimiento destinado a poner al conflicto el 17 de junio. Sin embargo, volvió a disminuir durante el fin de semana, con apenas unas pocas embarcaciones atravesando el estrecho, según datos de seguimiento marítimo. Aunque el tránsito continúa siendo superior al registrado durante la mayor parte de la guerra, la menor actividad refleja que los armadores siguen siendo cautelosos ante los riesgos.
El petróleo redujo sus ganancias iniciales después de que EEUU e Irán acordarán detener los ataques. El Brent subía un 0,6% y cotizaba por debajo de los US$ 73 el barril.
“El mercado se siente cada vez más cómodo interpretando estos movimientos como tácticos y no estructurales”, afirmó Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital LP, con sede en Chicago. “Mientras no cambie algo de fondo, los operadores seguirán aprovechando tanto las subidas como las caídas para operar en sentido contrario”.
La disputa por la futura administración del estrecho
Irán celebró este lunes su primera reunión con Omán para abordar la futura administración del estrecho de Ormuz, informó Gharibabadi en una publicación en X.
EEUU y los países árabes del Golfo observan con creciente preocupación la posibilidad de que se impongan tarifas por el uso de esa vía marítima estratégica, lo que elevaría los costos de la energía y sentaría un precedente para otros países. El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó la semana pasada en Baréin que cualquier peaje o tarifa sería “inaceptable”.
Bloomberg informó previamente que Omán comunicó a funcionarios europeos que no será posible volver a la situación previa a la guerra y que los buques podrían terminar pagando algunas tarifas. En público, las autoridades omaníes sostienen que siempre respetarán el derecho marítimo internacional.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó el domingo Irak y afirmó que la República Islámica es la única responsable de restablecer el tránsito por Ormuz. Cualquier interferencia, advirtió durante una conferencia de prensa junto a su homólogo iraquí, podría provocar una nueva escalada.
El alto el fuego acordado el viernes entre Israel, Líbano y EEUU sigue siendo frágil. Hezbolá, respaldado por Irán, lo calificó de “nulo”, mientras que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, principal aliado del grupo en el país, afirmó que el acuerdo con Israel “simplemente no será aplicado”, según el diario Al-Akhbar.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CMF cancela inscripción en registro de prestadores de servicios financieros a Frontal Trust S.A. y otras 16 entidades por incumplimiento de Ley Fintech
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete