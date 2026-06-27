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Irán afirma haber atacado posiciones de EEUU en respuesta al bombardeo de sus costas

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

Por: Expansión

Publicado: Sábado 27 de junio de 2026 a las 04:50 hrs.

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<p>Irán afirma haber atacado posiciones de EEUU en respuesta al bombardeo de sus costas</p>

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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