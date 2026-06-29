Estados Unidos afirma haber llegado a un acuerdo con Irán para detener los ataques y reanudar las conversaciones

Teherán aún no ha confirmado el fin de los ataques recíprocos que amenazan la frágil tregua en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán "cesarán sus hostilidades" y detendrán los ataques recíprocos en el estrecho de Ormuz, según declaró un funcionario estadounidense el domingo, lo que supone el fin de los ataques de represalia que han reavivado las tensiones en Oriente Medio en los últimos días.

Si Irán lo confirma, la pausa en la actividad militar allanaría el camino para que se reanuden las negociaciones en el marco del frágil alto el fuego acordado entre los dos países a principios de este mes.

“Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento”, declaró el funcionario estadounidense al Financial Times, refiriéndose al acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán el 17 de junio.

“Según tenemos entendido, ambas partes cederán las hostilidades por ahora y los buques podrán moverse libremente”, añadió el funcionario.

El comentario procedente de Washington sugiere que Estados Unidos está intentando evitar que las recientes escaramuzas se descontrolen, lo que pondría en peligro el acuerdo y aumentaría la posibilidad de un retorno a una guerra a gran escala.

Aunque el presidente Donald Trump ha recibido duras críticas por no haber conseguido grandes concesiones de Teherán en el memorando de entendimiento, la perspectiva del fin de la guerra ha hecho bajar los precios del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, lo que ha beneficiado a su Partido Republicano.

Tanto Estados Unidos como Irán se habían acusado mutuamente de violar la tregua, que prorrogó el alto el fuego del 8 de abril durante 60 días para permitir a los negociadores resolver los principales puntos conflictivos, incluido el programa nuclear de Teherán.

Según los términos del plan, Teherán acordó reabrir la estratégica vía marítima y permitir que el tráfico regresara gradualmente a los niveles anteriores a la guerra, mientras que Estados Unidos levantaría el bloqueo naval a los puertos iraníes y liberaría parte de los fondos iraníes congelados en el extranjero.

Pero durante el fin de semana, ambas partes intercambiaron ataques , y Estados Unidos atacó la infraestructura de vigilancia militar iraní, los sistemas de comunicación, las instalaciones de defensa aérea, los depósitos de drones y la capacidad de colocación de minas.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la actividad militar en Oriente Medio, declaró haber lanzado los ataques en represalia por los ataques iraníes contra buques portacontenedores.

Estados Unidos lanzó su primera ofensiva el viernes en respuesta a un ataque con drones iraníes contra el buque portacontenedores Ever Lovely, con bandera de Singapur, y continuó con más ataques tras un ataque iraní contra el petrolero Kiku, con bandera de Panamá, en la madrugada del sábado.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el buque estaba pasando cerca del estrecho de Ormuz con más de 2 millones de barriles de petróleo crudo.

La Guardia Revolucionaria iraní respondió a las pocas horas, afirmando en un comunicado emitido a primera hora del domingo que había llevado a cabo ataques con misiles y drones contra ocho instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA.