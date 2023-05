El cobre suma segunda caída mensual consecutiva tras malos datos de China

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los precios del cobre cayeron a mínimos de seis meses el miércoles, después de las cifras que mostraron que la actividad de las fábricas en China, el principal consumidor del metal rojo, se contrajo más rápido de lo esperado en mayo.

Las cifras son una prueba más de que la recuperación económica de China, ya más centrada en los servicios que en la industria metalúrgica o la construcción, está perdiendo fuerza.

El precio contado del cobre cerró este miércoles en US$ 3,63 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una baja de 1,29% desde ayer, de acuerdo con datos de Cochilco. Así, acumuló un precio promedio de US$ 3,73 por libra en mayo, desde US$ 3,99 por libra en abril.

En el mercado de futuros de Comex el cobre se negociaba también a US$ 3,63 pasadas las 13 horas.

El ambiente en los mercados en general era bajista. Las bolsas asiáticas cayeron y las europeas seguían la tendencia, mientras los inversores se preparaban para una votación crucial en Washington sobre el techo de la deuda estadounidense.

Los precios del metal, utilizado en la energía y la construcción, han bajado alrededor de un 6% este mes, tras perder un 4,4% en abril.

Las primas chinas a la importación de cobre de Yangshan subieron a US$ 42,5 la tonelada desde US$ 25 de hace un mes, y los analistas de J.P.Morgan afirmaron que los precios más bajos estaban incentivando las compras chinas de metal físico.