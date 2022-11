El petróleo toca mínimos desde enero atento a la OPEP y temores sobre Covid en China

El petróleo tocó sus mínimos desde enero el lunes luego que se informó que Arabia Saudita y otros países de la OPEP estaban discutiendo un aumento de la producción, reporte que después fueron negados, junto con noticias de que China está endureciendo sus restricciones anti-Covid, lo que perjudicó las perspectivas de demanda.

El referencial mundial Brent cayó hasta un 6% para cotizar por debajo de los US$ 83 el barril, el nivel más bajo desde enero, después de que el Wall Street Journal informara que la OPEP+ está considerando un aumento de la producción de 500.000 barriles antes del embargo de la UE sobre el petróleo ruso. No obstante, posteriormente Arabia Saudita negó esos reportes y el Brent volvió a niveles de US$ 86.

La debilidad del mercado está afectando a múltiples indicadores del equilibrio entre la oferta y la demanda de petróleo. El diferencial rápido de Brent se negoció brevemente en contango, un término de la industria cuando los precios actuales del petróleo son más baratos que los contratos de entrega más lejanos.

China vio sus primeras muertes relacionadas con covid en casi seis meses durante el fin de semana, justo cuando una ciudad de 11 millones cerca de la capital pidió a los residentes que se quedaran en casa en medio de un brote, lo que generó temores de una nueva ola de restricciones en el mayor importador de petróleo del mundo.