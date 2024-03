Fitch mejora sus estimaciones para los precios del cobre este año

Los precios globales del cobre serán más altos de lo estimado anteriormente este año debido a interrupciones del suministro y a menores niveles de producción de las principales mineras, dijo el jueves en un reporte la agencia crediticia Fitch Ratings.

Fitch prevé que el precio del metal rojo -usado en electricidad y en construcción y ahora un insumo clave para las baterías de autos eléctricos- promediará en 2024 unos US$ 8.400 por tonelada o US$ 3,81 por libra, por encima de su proyección anterior de US$ 8.300 la tonelada o US$ 3,76 por libra.

Las estimaciones para el 2025 permanecieron sin cambios en US$ 8.000 por tonelasa o US$ 3,62 por libra.

Sumado al menor suministro, Fitch destacó que una recuperación de la demanda de cobre de las naciones fuera de China generarán un déficit del mercado en momentos en que los niveles de inventarios continúan bajos.

Los precios del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cerraron el jueves en US$ 4,04 por libra, a poca distancia de máximos desde abril del año pasado.