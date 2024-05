Daniela Desormeaux sobre la corrección en el precio del cobre: “Estamos viendo algo parecido a un efecto rebote, lo que es parte de la volatilidad propia de estos mercados”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La volatilidad en el precio del cobre, expresada en alzas que llegaron a inicios de semana a máximos históricos de US$ 5 la libra, para luego sufrir un fuerte ajuste este martes -la mayor caída desde julio de 2022- ha marcado la pauta del mercado de commodities en los últimos días.

A juicio de la directora de estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux, la presión compradora de los inversionistas sobre el metal rojo y la posterior corrección forma parte de la volatilidad natural de este mercado.

Además, sostuvo que la demanda por el metal sigue por encima de la oferta y para que Chile pueda absorber esta demanda debe solucionar los problemas con la permisología, el alza en los costos y la caída en la productividad.

“La demanda crece de manera continua a tasas mayores que en los años anteriores por el factor transición energética. Mientras que la oferta crece a tasas menores, observando un rezago”, dijo.

Al cierre de la sesión de este jueves el precio del cobre cayó 1,5% a US$ 4,668 la libra, según Cochilco.

- Después de siete jornadas consecutivas al alza, este martes el precio del cobre tuvo una corrección. ¿A qué factores responde esta baja?

- Lo que ocurrió la semana pasada estuvo relacionado principalmente con los fundamentos financieros, que tienen que ver con un mayor apetito por invertir en activos alternativos al dólar, como es el caso del cobre. Esto fue motivado por los datos del IPC de Estados Unidos, que fue menor al esperado y al impacto que se generó sobre el dólar. Eso generó un aumento en la demanda por instrumentos futuros de cobre, provocando el alza en la cotización en la semana pasada. Esta semana estamos viendo algo parecido a un efecto rebote, lo que es parte de la volatilidad propia de estos mercados.

Es importante separar los movimientos en el precio del cobre en dos: uno en sus fundamentos, que tienen que ver más con la tendencia en demanda y oferta y lo otro, que tiene que ver con los ciclos de corto plazo, factores que le dan la volatilidad al precio y que están más relacionados con los aspectos de instrumento financiero que tiene el cobre.

“Oferta crece a tasas menores”

- Se dice que la demanda por el metal sigue fuerte, pero la oferta no estaría al mismo nivel, ¿cómo puede incidir esto en el precio?

- La demanda crece de manera continua a tasas mayores que en los años anteriores debido al factor transición energética, mientras que la oferta crece a tasas menores, observando un rezago. Dado este escenario de mercado más apretado, estamos observando una tendencia al alza en el precio del cobre.

- ¿Cómo se puede impulsar la oferta de este metal?

- Una forma es a través de fusiones y adquisiciones, pero este tipo de transacciones no necesariamente generan aumento en la capacidad productiva, sino que en el fondo es reordenar el puzzle de otra forma.

La forma en que se ajusta la oferta tiene que ver con el desarrollo de nuevos proyectos, tanto greenfield (trabajos en campos sin construcciones previas) como brownfield (procesos que se realizan en un terreno que ha sido trabajado). En esta parte del mundo estamos viendo principalmente proyectos brownfield que apuntan a mantener la capacidad productiva, no a incrementarla de manera importante.

En Chile, desarrollar proyectos lleva tiempo y tenemos la evidencia de lo que ha pasado los últimos años. Claramente el tema de los permisos sectoriales es un factor importante que incide en el tiempo y costo de los proyectos. Pero además, nos enfrentamos a otros factores más estructurales, como las alzas en costos que se produjeron por factores de la pandemia, caídas en productividad, porque tenemos yacimientos que son más profundos, con un mineral de roca más duro, y que tanto para procesar la misma cantidad mineral se requiere más energía, más agua, etc.

- Considerando la situación del dólar a nivel mundial, ¿cómo esto puede impactar en el precio del metal rojo?

- El cobre tiene usos reales en diferentes aplicaciones, pero también se utiliza como activo financiero o instrumento alternativo al dólar u otros activos financieros. Esto es lo que le da volatilidad al precio, sumado a los factores especulativos. Un dólar más débil, hace más atractivo invertir en posiciones asociadas a commodities, como el cobre.

Proyecciones

- Cochilco elevó la proyección de precio promedio del metal rojo para 2024 a US$ 4,3 la libra y 2025 a US$ 4,25. ¿Qué análisis realiza?

- Efectivamente, Cochilco aumentó la proyección de precios, un poco basado en la tendencia observada en estos cinco meses del año, con un precio que promedia los US$ 4 la libra. En este contexto, hace sentido este ajuste al alza, sobre todo teniendo en cuenta los fundamentos de mercado. Nosotros no realizamos proyecciones de precio, pero sí creemos que los US$ 4 la libra son un piso para el precio del cobre por los fundamentos recién explicados.

- ¿Qué proyección realiza para el precio del cobre en el corto, mediano y largo plazo?

- En Vantaz no realizamos proyecciones, sin embargo, sí hacemos estudios que abordan estos temas. Actualmente, tenemos abierta la encuesta con la que hacemos el “Estudio Señales de la Minería”. Esta es la sexta versión de esta investigación que realizamos con CESCO, y allí monitoreamos, las tendencias y percepciones de corto, mediana y largo plazo de la industria en temas como precios, costos, inversiones y proyectos. Los resultados deberíamos tenerlos a mediados de junio y allí contaremos con otro insumo para analizar el precio, al menos en sus expectativas.