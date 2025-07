“Hay que seguir viajando”: Frei resalta el comercio exterior como pilar para “crecer abriendo mercados para más TLC”

El exPresidente de la República, Eduardo Frei, expuso en el seminario organizado por Sofofa “Convergencias para Chile”, donde destacó la importancia del comercio exterior como pieza clave para lograr un mayor crecimiento y la necesidad de abrir más mercados.

“Vengo llegando de Osaka y en septiembre voy a España; cuando fui a la India la primera vez me dijeron que estaba loco y logramos el primer acuerdo”, recordó el mandatario.

Enfatizó que “hay que seguir abriendo mercados y más TLC (Tratado de Libre Comercio), hay que seguir viajando e ir a todos los países, en África no estamos, en Oriente Medio estamos yendo poquito, en el año 2008 abrimos la primera oficina comercial en Emiratos Árabes, ahí están los centros de inversión más grandes del mundo”. De este modo hizo una llamado a que “seamos optimistas tenemos un gran país, pero hagamos las cosas, se necesita convicción y decisión política, eso es lo que nos falta”.

El exmandatario sostuvo que se necesita crecimiento, desarrollo y prosperidad. “No hay otra manera de resolver esos problemas, cuando crecemos al 2% no alcanza, cuando al 5% no hay que hacer (reforma) tributaria, porque hay recursos”.

Destacó que el PIB de Chile es en 75% comercio exterior, “pero para crecer y ser un país desarrollado necesitamos a lo menos aumentar exportaciones y no tenemos ningún puerto de país desarrollado” para buques de gran calado.

Agregó que “si queremos ser un país desarrollado tenemos que crecer en comercio exterior, podemos duplicar la producción de salmones, la forestal, iniciar el litio e hidrógeno verde, pero no hay puerto en Punta Arenas”.

Frei señaló que “si no hay un buen parlamento que haga buenas leyes no se puede avanzar. Aquí no estamos contando un cuento, esto lo hicimos como país, Chile en 25 años tuvo las mejores cifras económicas y laborales de su historia, pero se necesita convicción para tomar decisiones”.