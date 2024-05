Ole Hansen, Saxo Bank: "El valor justo del cobre debiese estar ahora mismo entre US$ 4 y US$ 4,5 la libra"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Para Ole Hansen, la escalada del cobre cuenta con fundamentos sólidos de cara al largo plazo, pero se ha anticipado a su ciclo al teñirse con el fenómeno especulativo de la Inteligencia Artificial (IA), no debiendo estar muy por encima de US$ 4,5 la libra en la actualidad. El jefe de estrategia de commodities de Saxo Bank echó mano de su trayectoria de 40 años en la industria del trading para explayarse sobre estos puntos en conversación con Señal DF.

Hansen arribó en 2008 al bróker danés y dos años más tarde escaló a su cargo actual. Habiendo trabajado anteriormente en un hedge fund, está familiarizado con las dinámicas de los fondos especulativos que impulsaron al cobre a máximos históricos de US$ 5,2 la libra el lunes, y que luego indujeron una brusca caída a cerca de US$ 4,8 en la sesión del miércoles.

- ¿Cuál es su visión general de por qué el cobre escaló tan rápido hasta el punto de encontrarse con esta fuerte corrección de mitad de semana?

- Los inversionistas financieros se han percatado cada vez más del repunte de los metales, empezando por el oro a principios de este año, y eso significa que las materias primas -en general- han empezado a atraer cierta atención de quienes buscan ganar exposición. Creo que para muchos el cierre de la mina (de First Quantum) en Panamá fue la confirmación de que estamos ante un futuro donde potencialmente los mineros tendrán dificultades para entregar el cobre que se requiere, por lo que los precios tendrían que subir.

Pero en el corto plazo, también vimos este frenesí por convertirse en parte de la historia del cobre y de todo lo que esté asociado con la IA. De repente el cobre se puso en la misma categoría que algunas acciones de IA, básicamente argumentando que si esta última tendrá éxito, vamos a necesitar una gran cantidad de data centers y un montón de cobre.

Así que creo que el último 10% del rally ha sido probablemente impulsado por lo que yo llamaría la manía del cobre. Simplemente el mercado subió sin fundamentos que apoyen la escalada, y eso me lleva a concluir que el rally es correcto, pero ocurrió en el momento equivocado.

Porque en última instancia, cuando se trata de materias primas, no es como una acción, donde básicamente se piensa que, si tienes una visión alcista, entonces compras ahora y esperas las mejoradas ganancias en los próximos años. Las materias primas son productos al contado y tienen que equilibrarse a diario.

- ¿En Saxo Bank trabajan con un "valor justo" del cobre en mente? Y si es así, ¿cuál es?

- La cuestión con el cobre en este momento es que ha estado subiendo principalmente sobre la base de una historia fundamental, que puede ser correcta en dos, tres, cuatro o cinco años hacia adelante, pero no en este mismo momento. Con todo, es este impulso principal el que ha conducido la fuerza de compra como principal catalizador.

Creo que si nos fijamos en el cobre high grade, sólo sobre la base de lo que ha sucedido recientemente y también lo que está sucediendo en los fundamentos del mundo físico, en este momento el valor justo debiese estar probablemente en algún lugar del rango entre US$ 4 y US$ 4,5 la libra, y no por debajo de eso.

Si no se produce una corrección más amplia, los inversionistas aguantarán la respiración y quizás en última instancia, los fundamentos se pongan al día y apoyen estos precios más altos que ya hemos alcanzado, y a partir de los cuales pueden subir aún más.

Lo que estamos diciendo en Saxo Bank a los clientes interesados en el cobre es que si ahora mismo están largos en el metal, simplemente se mantengan largos y no intenten encontrar un nuevo nivel. Y si están buscando recién involucrarse con el cobre, que sean pacientes, porque creo que habrá una mejor oportunidad de compra en algún momento dentro de los próximos meses.

Creo que esto es una señal de alarma sobre lo que podría ocurrir en los próximos años. Obviamente beneficiando a Chile en gran medida, pero siendo malo para el resto del mundo en términos de los precios más altos para todo lo que requiere cobre.

En este contexto, puedo entender por qué BHP quiere comprar Anglo American, ya que si una empresa busca nuevas minas ahora, básicamente tiene que tratar de mirar en la bola de cristal y determinar qué precio habrá en 12 años, cuando empiece a hacer dinero con la inversión. El cobre es el principal conductor de electricidad en el desarrollo tecnológico que está sucediendo ahora, pero quién sabe lo que pasará en los próximos 10 años.

- ¿Cuáles son estas alertas que llevaron abajo al cobre este miércoles? Saxo Bank mencionó en un reporte los altos inventarios chinos. El martes, la prima Yangshan sobre el cátodo de cobre se hundió a unos US$ 20 por tonelada. ¿Qué significa esto en términos de la demanda china?

- Ante todo, esto nos dice que China tiene cobre caliente y está dispuesta a exportarlo. Porque si pueden exportar cobre a un precio más alto del que podían comprarlo en el pasado, entonces es señal de que el mercado chino, por lo menos en el corto plazo, está con exceso de oferta. Normalmente China es un importador neto de cobre, lo que significa que pagan una prima por las importaciones, y por ende el precio de la Bolsa de Metales de Londres (BML) tiende a cotizar por encima del Yangshan o el precio chino.

El diferencial de la prima Yangshan se desplomó y ahora muestra un descuento, lo que indica que hay un exceso de oferta y una demanda muda en China, lo que es una señal de advertencia de que algo está sucediendo, y también se traslada al otro lado del charco, ya que tenemos la relación entre el cobre de Londres y Nueva York, donde vimos que algunos de los diferenciales acaban de explotar.

Creo que es importante señalar que el cobre londinense es utilizado por la industria como referencia para fijar precios y para entregas futuras. Por lo tanto, cuando se especula con el cobre, se especula con el mercado de futuros high grade. Ahora el diferencial entre el cobre de alta calidad y el de Londres se está limpiando.

- Junto con las posiciones de "dinero gestionado" en Comex, Saxo Bank también ha estado rastreando a los "fondos de inversión" de la BML. ¿Cómo leen estos datos en conjunto?

- Tenemos que recordar que los traders financieros se divorciarán de sus posiciones largas si algo va mal, algo que se basa en que, si hay un cambio en la dirección técnica del precio, entonces de repente podríamos ver más caídas simplemente porque estos fondos no están comprando cobre para mantenerlo por tres años, sino que lo están comprando para retenerlo por el tiempo que el precio les indique.

Saxo Bank publicó este miércoles una actualización sobre el mercado de los vehículos eléctricos (EV), donde hubo una explosión de EV chinos golpeando a los puertos europeos, y mucho de eso se ha quedado sin vender. Así que vamos a ver una desaceleración en la demanda de EV en los próximos meses, simplemente porque el mercado fue inundado con versiones chinas baratas. Entonces básicamente tenemos fuertes movimientos de precios en el cobre, pero que no están respaldados por fundamentos reales.

Por lo tanto, si tenemos una perspectiva fundamental que se vuelve un poco más suave aquí y el mercado comienza a tomar nota, entonces podríamos ver una mayor corrección en el mercado. Y creo que eso probablemente es lo más saludable, porque los fundamentos y el precio tiene que estar en línea, y ahora mismo se podría argumentar que no lo están.