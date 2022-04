El euro baja a mínimos en cinco años frente al dólar por divergencia en ritmo monetario de la Fed y el BCE

El euro se depreció este miércoles por debajo de US$ 1,06, el mínimo desde abril de 2017 frente al dólar, que avanza por la divergencia en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE).



El euro se cambiaba hacia las 09.15 horas GMT a US$ 1,06, frente a los US$ 1,0650 en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



"El euro cae a mínimos no vistos desde 2017 presionado por la generalizada aversión al riesgo y la divergencia entre las políticas monetarias de la Fed y el BCE", según Ebury.



"El reciente cambio de orientación política del BCE no ha logrado impulsar el euro frente al dólar, ya que el BCE es relativamente menos agresivo, y se espera que la política monetaria del BCE se endurezca a un ritmo inferior al de la Fed", añaden los analistas de Ebury.



También presiona a la baja al euro el mayor riesgo de estanflación en la zona del euro frente a EEUU como resultado de la guerra en Ucrania.



Asimismo, las tensiones entre la Unión Europea (UE) y Rusia por el suministro de energía lastran la cotización del euro.



Rusia ha cortado el suministro de gas a través de Bulgaria y Polonia hacia la UE.



La continua volatilidad del mercado favorece ampliamente al dólar estadounidense en los flujos de refugio.



La venta generalizada de los activos de riesgo, debido a la preocupación por la desaceleración económica mundial, ha llevado al euro hasta los 1,06 dólares.



La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,0585 y 1,0655.