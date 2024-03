El valor de mercado del bitcoin alcanza un récord a medida que el precio del token se acerca a su máximo histórico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El precio del bitcoin tiene a la vista un máximo histórico y los fieles de las criptomonedas están en vilo esperando un nivel nunca antes visto. Pero, de hecho, en términos de valor de mercado, el token ya alcanzó un récord.

La capitalización de mercado de bitcoin alcanzó los US$ 1,35 billones, superando el máximo de US$ 1,28 billones de noviembre de 2021, según muestran los datos de CoinGecko. Ese fue el mes en que el token saltó a US$ 68.991,85, en el apogeo de su carrera alcista de la era de la pandemia.

La oferta de bitcoin ha crecido desde entonces, llevando su capitalización a nuevos terrenos en medio del último repunte de la criptomoneda más antigua. El activo digital se situaba en unos US$ 67.360 a media mañana del martes, habiendo alcanzado más temprano los US$ 68.804.

Históricamente, un valor de mercado récord "ha sido la señal de precio más confiable de que está comenzando una nueva fase del mercado actual", dijo David Lawant, jefe de investigación del corredor de criptomonedas FalconX.

La demanda de nuevos fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado de EEUU, así como una reducción inminente en el crecimiento de la oferta del token, han impulsado las ganancias recientes. Los ETF de empresas como BlackRock Inc. y Fidelity Investments han atraído casi US$ 8 mil millones en entradas netas desde su debut el 11 de enero.

El fervor especulativo también ha regresado de manera más amplia en el ámbito de las criptomonedas, desde apuestas apalancadas en mercados de derivados hasta avances intradiarios de dos dígitos en monedas meme. Por ejemplo, el interés abierto en el mercado de futuros de Bitcoin del CME Group, con sede en Chicago, alcanzó un récord el 4 de marzo.

El posicionamiento ampliado de los inversionistas sugiere que el mercado de activos digitales es potencialmente vulnerable a una reversión si la demanda de ETF comienza a moderarse. Pero por ahora la actividad en los mercados al contado, ETF y derivados es mayoritariamente alcista.

"Ha sido el flujo el que impulsa la acción del precio", escribió en una nota Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd.