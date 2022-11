Divisas

La plataforma de criptomonedas FTX puede tener más de 1 millón de acreedores, según documentos

El fundador de FTX y ex presidente ejecutivo Sam Bankman-Fried, dijo que expandió su negocio demasiado rápido y no se dio cuenta de las señales de problemas en el mercado, cuya caída provocó réplicas en el sector de las criptomonedas, informó The New York Times a última hora del lunes

