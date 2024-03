Todo lo que sube... el bitcoin cae 6% y toca un mínimo de dos semanas, pero las "altcoins" siguen de fiesta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El bitcoin llegó a caer hasta un 6,5% el martes, en camino de registrar su mayor declive diario en dos semanas, debido a una oleada de ventas en la sesión que afectaba a las criptodivisas y a otros activos de riesgo, como las acciones.

El precio bajaba un 5,6% en su última cotización, a US$ 63.650, tras tocar un mínimo de dos semanas de US$ 62.966, mientras que el éter restaba un 6,7%, a US$ 3.276.

En lo que va de año, el bitcoin sigue registrando un alza del 52%, ya que los inversores se han volcado en fondos cotizados estadounidenses respaldados por bitcoines al contado.

El precio alcanzó un máximo histórico de casi US$ 74.000 el jueves, provocando una cierta toma de utilidades, junto con una serie de datos publicados en Estados Unidos que sugieren que la Reserva Federal podría no recortar las tasas de interés este año tanto como se pensaba.

En la última semana, el bitcoin ha perdido casi un 9%, su mayor desplome semanal desde septiembre, mientras que el éter ha restado un 13% tras una actualización de la red subyacente ethereum.

No obstante, el rendimiento no ha sido tan débil en el conjunto de las criptomonedas.

Los tokens más pequeños, conocidos también como "altcoins", han atraído flujos propios. El token sol de la red solana ha ganado un 19% en la última semana, mientras que la moneda avax de avalanche ha subido un 17%, según Coingecko.

"A la luz del reciente máximo histórico del bitcóin y su posterior corrección, prevemos un período de recalibración del mercado, ya que los inversionistas buscan el equilibrio en medio de flujos de entrada sin precedentes en los ETF de bitcoines al contado", dijeron analistas de la bolsa Bitfinex en una nota.