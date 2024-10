Aldo Ferrini, gerente general AFP Integra (Perú): “Hay que ir rescatando lo bueno, mejorando poco a pocomás que hacer borrón y cuenta nueva”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras largos años de debates en torno a la necesidad de hacer cambios al sistema previsional y con un sistema mermado tras múltiples retiros de fondos de pensiones, en septiembre de 2024 se promulgó la reforma previsional en Perú.

Entre los cambios más relevantes, la ley incluyó el establecimiento de una pensión mínima, la reducción del riesgo de retiros, mayor competencia y ahorro previsional por consumo, entre otros.

El gerente general de AFP Integra de Perú -del grupo SURA-, Aldo Ferrini, aseguró a DF que los cambios al sistema previsional deben ser una discusión permanente en Perú, Chile, Colombia y México debido a que son mercados laborales dinámicos.

“¿Cómo veo la discusión en Chile y en general de los países de la región, por la experiencia en Perú? Buscar esa reforma integral, completa, que sea la solución para los siguientes 50 años es una ilusión”, aseguró el CEO de la administradora.

Ferrini añadió que “hay que ir rescatando lo bueno del sistema e ir mejorando poco a poco, más que hacer un borrón y cuenta nueva. Eso no va a funcionar”.

Actualmente, AFP Integra tiene 4,6 millones de afiliados y suma activos bajo administración por 35 mil millones de soles (US$ 10 mil millones), indicador que se vio fuertemente impactado tras el efecto de los retiros.

- ¿Cómo se incorporó en la reforma de su país un mecanismo que reduzca los riesgos de retiros de fondos?

- Más que un mecanismo, la ley contempla una prohibición de nuevos retiros. No es un mecanismo blindado, un candado sumamente duro, pero es primera vez desde la pandemia que el Congreso aprueba una ley que va en contra de retiros. Por lo tanto, el mensaje es positivo, aunque eso no quiere decir que el próximo año -pre período electoral- a alguien se le ocurra aprobar un nuevo retiro y cambiar la ley. Más que un candado, es un concepto.

- Otra de las novedades que trajo la reforma fue lo del ahorro por consumo. ¿Cómo ve esta iniciativa?

- En una economía como la peruana, donde hay mucha informalidad, hay que buscar mecanismos que incorporen a esas personas. Independientemente de qué tipo de trabajo tengas, todos consumimos. ¿Qué hace el aporte por consumo? Reducir el riesgo de lagunas.

- ¿Es regresivo?

- La fórmula peruana tiene un componente de regresividad, que no es el ideal. Si yo hubiese escrito la ley, hubiese bajado el tope y aumentado la devolución, con lo que le das más al que menos tiene. Pero la ley se aprobó como está.

Mayor competencia

- También se incluyó más competencia, permitiendo la entrada de bancos y aseguradoras. ¿Cómo funcionará el giro único?

- Es un tema bien álgido por el giro único, porque sé que en Chile es bien emblemático. En Perú tenemos giro único, o sea el que tenga licencia de AFP en Perú no puede vender otro producto, pero el que tiene licencia de seguros, sí puede vender (productos previsionales).

- ¿No se rompe el giro único para las AFP, pero sí para el mercado?

- Sí. No se rompe el giro único para las AFP, pero sí para el mercado, que al final es lo relevante.

El giro único nace para que el gestor de portafolio de dineros de terceros no mezcle lo que tiene que administrar para los ciudadanos con lo que gestiona para su propio bolsillo. En Perú, el sistema ha madurado bastante y lo importante es mantener esa separación.

La ley en Perú le abre la puerta a otros jugadores, pero bajo las mismas reglas del juego. ¿Eso qué significa? Que, si una compañía de seguros quiere administrar pensiones, tiene que armar un equipo de inversiones que sea independiente.

- ¿No hay dos RUT entonces?

- No, es la misma razón social, pero un equipo maneja el portafolio de pensiones, el otro equipo el de seguros. No se mezclan, tiene que haber murallas chinas. Hay un rol más relevante del regulador.

El objetivo final es cómo hacemos para que el sistema previsional le empiece a dar más oferta al ciudadano.

Licitaciones de cartera

AFP Integra se adjudicó las últimas tres licitaciones de carteras de afiliados nuevos, un sistema en el que se inspiraron en la licitación chilena de nuevos cotizantes. Hoy, cobra una comisión de 0,78% sobre el saldo administrado.

En la reforma existen cambios a la licitación, aunque Ferrini anticipó que el reglamento deberá definirlo.

- ¿Implica una licitación del stock, como se discute en Chile?

- No es tan claro, hay que ver cómo se reglamenta. La licitación del stock no me parece una medida adecuada porque se enfoca solamente en el precio.

Así como no se licitan las cuentas de ahorro de bancos, por qué vas a licitar las cuentas (de ahorro previsional), no tiene ningún sentido. Y segundo, es operativamente muy complejo porque no puedes trasladar activos de forma tan fácil, no todos los activos son líquidos.

- ¿Tienen comisión por desempeño?

- Hay que ver cómo se reglamenta, pero la idea es que si el fondo tiene un rendimiento por encima del benchmark (referencia), cobras un poco más, si está por debajo, solo cobras un monto fijo, porque igual tienes que seguir gestionando.